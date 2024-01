CAN 2023 : les précieux conseils de l’animatrice Yasmine Reda aux jeunes filles

- Publicité-

La 34eme édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) démarre ce samedi 13 janvier 2024 en Côte d’Ivoire. Le pays va accueillir alors beaucoup de personnes venues de divers horizons. L’animatrice ivoirienne Yasmine Reda a donné des conseils à ses jeunes sœurs en prélude à cette grande messe du cuir rond.

Le coup de sifflet de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 202 sera donné ce samedi 13 janvier 2024. Plusieurs nations seront présentes à ce grand évènement. A en croire la célèbre animatrice et chroniqueuse Yasmine Reda, il y aura une diversité de personnalités, allant des plus humanistes aux plus déviants sociaux, chacun ayant des agendas parfois insolites.

Dans la foulée, elle tire sur la sonnette d’alarme en prodiguant des conseils à ses jeunes sœurs ivoiriennes. Dans son message, elle a insisté particulièrement sur la nécessité de la vigilance.

Elle met en garde contre certains individus qui, conscients de l’attention qu’ils susciteront, prennent des précautions avant leur venue en Côte d’Ivoire. « Il y a des gens qui savent qu’ils viennent en Côte d’Ivoire. Ils savent que les jeunes filles vont s’intéresser à eux donc ils vont se laver avec leurs médicaments avant de venir. Comme ça, une fois que tu couches avec eux, c’est fini pour toi » a indiqué Yasmine Reda.

La chroniqueuse souligne également les risques liés à des relations éphémères et conseille aux jeunes filles de faire preuve de discernement. « Tout ce que tu devais avoir en 2024 va s’arrêter après la CAN. Les filles, faites attention. C’est vrai ; ils sont beaux, mais ce n’est pas avec tout le monde qu’on couche», martèle-t-elle.

Pour finir, Yasmine encourage les couples existants à travailler afin de rendre solide leur relation. « Si tu as ton chéri, prie pour que vous ayez l’argent pour régulariser votre relation »