CAN 2023 : le Togo brise enfin la malédiction des échecs à domicile face au Cap-Vert

La sixième et dernière journée des qualifications pour la CAN 2023 s’est poursuivie ce dimanche par un match entre le Togo et le Cap-Vert à Lomé. Les éperviers du Togo ont réussi à mettre fin à une série de quatre ans de déceptions, de défaites et de matchs nuls à domicile, en battant le Cap-Vert sur le score de 3 buts à 2.

Malgré une élimination déjà actée depuis la cinquième journée des qualifications, le Togo n’a pas abdiqué et a démontré une incroyable résilience lors de cette rencontre ce dimanche. Les choses ont pourtant mal commencé pour l’équipe togolaise, qui s’est rapidement retrouvée menée 2-0, avec des buts signés Kevin Pina à la 4e minute et Gilson Tavares à la 20e minute.

Cependant, à quelques minutes de la mi-temps, Kévin Denkey a redonné de l’espoir au Togo en réduisant le score (40e minute). Les Éperviers ont maintenu leur pression en seconde période, et à la 77e minute, Denkey a réussi à inscrire un doublé, permettant ainsi d’égaliser pour son équipe.

Le moment décisif est intervenu à la 87e minute, lorsque Abdou Ouattara a marqué le but de la victoire pour les Éperviers. Malgré les tentatives désespérées du Cap-Vert pour revenir dans le match, le Togo a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final, scellant ainsi une victoire mémorable.

Ce match a été un moment de jubilation pour les supporters togolais, qui ont vu leur équipe nationale briser la malédiction des échecs à domicile qui durait depuis quatre ans. Les éperviers ont montré une détermination et un esprit combatif exceptionnels pour renverser la situation et remporter cette victoire, malgré leur élimination.

