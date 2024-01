CAN 2023: le programme de ce samedi, avec un alléchant Tunisie-Mali

-Publicité-

Trois matchs sont au programme ce samedi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN 2023.

Après les belles rencontres d’hier, avec notamment la victoire pleine de maîtrise du Sénégal contre le Cameroun (3-1), la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN ivoirienne se poursuit ce samedi.

A 15h (GMT+1), au stade de la Paix de Bouaké, l’Algérie affronte le Burkina Faso dans le groupe D. Lors de la première journée, les Fennecs avaient concédé le nul (1-1) contre l’Angola. La victoire est donc impérative pour les hommes de Djamel Belmadi. De leur côté, les Étalons vont chercher la qualification, eux qui ont battu la Mauritanie (1-0) pour leur première sortie.

Toujours dans ce groupe D, la Mauritanie et l’Angola vont croiser les crampons pour aller chercher leur première victoire de la compétition. La pression est tout de même légèrement plus importante du côté de la Mauritanie, qui doit coûte que coûte éviter la défaite pour ne pas amenuiser ses chances de qualifications. Le match débutera à 18h (GMT+1), toujours dans le stade de la Paix à Bouaké.

Le programme du jour s’achèvera par un choc entre la Tunisie et le Mali, dans le groupe E, au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo. Après leur défaite surprenante contre la Namibie (0-1) lors de la première journée, les Tunisiens se trouvent déjà dos au mur et doivent absolument l’emporter pour éviter une élimination prématurée. En face, les Aigles maliens entament cette rencontre avec confiance, et se qualifieront pour le tour suivant en cas de victoire.

Le programme de ce samedi (GMT+1)

Algérie – Burkina Faso (15h)

Mauritanie – Angola (18h)

Tunisie – Mali (21h)