CAN 2023 : le clip de « Akwaba », l’hymne officiel dévoilé (vidéo)

Le clip de l’hymne officiel de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, a été officiellement dévoilé le vendredi 1er décembre.

La Côte d’Ivoire accueille du 13 janvier au 11 février 2023, la Coupe d’Afrique des Nations, la grande messe du cuir rond d’Afrique. Et pour ce grand évènement, un hymne officiel a été réalisé par le quatuor ivoirien Magic System, la Nigériane Yemi Aladé et l’Egyptien Mohamed Ramadan.

Après la sortie officielle de ladite chanson, dont le titre est « Akwaba » le mardi 12 octobre 2023, le clip a été dévoilé ce vendredi 1er décembre 2023.

«Akwaba devrait enflammer le continent africain avec une explosion de rythmes et de mélodies qui incarnent l’esprit d’unité, de passion et de célébration. Le titre est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming et promet de nous emmener dans un voyage musical inoubliable», avait expliqué la CAF dans un communiqué.

Il faut noter que « Akwaba », signifie « Bienvenues » dans une langue ivoirienne. Autrement dit, cet hymne souhaitera les bienvenues aux participants de ce grand évènement sur la terre ivoirienne.

Pour rappel, la chanson avait même été interprétée lors de la cérémonie de tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, qui s’est déroulée en octobre à Abidjan.