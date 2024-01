CAN 2023: la Côte d’Ivoire en capacité d’héberger plus de 2 millions de visiteurs attendus

- Publicité-

La Côte d’Ivoire a pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir et héberger plus de 2 millions de visiteurs attendus à la faveur de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2023), a assuré le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, le mardi 09 janvier 2023 à Abidjan-Plateau.

Face aux internautes dans le cadre du « Gouv’Talk », un rendez-vous d’échanges en ligne initié par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), le ministre Siandou Fofana a rassuré les ivoiriens de la capacité de la Côte d’Ivoire à accueillir pleinement, les visiteurs attendus pour la CAN qui démarre ce samedi 13 janvier 2023.

« Plus de 100 000 lits d’hôtels sont disponibles. Tout est mis en œuvre pour accueillir tous les arrivants et assurer leur restauration. Les hôtels Président et Parlementaire de Yamoussoukro, le Ran hôtel de Bouaké, l’hôtel ivoire, etc., ont été réhabilités. Des hôtels de cités CAN ont été construits. Nous allons recevoir, héberger et divertir tous les participants. Nous allons vivre un grand moment de CAN, une CAN singulière et particulière par son organisation et son émotion », a indiqué Siandou Fofana.

Et de poursuivre: « L’offre d’infrastructures d’accueil est si disponible que même les équipes nationales qui ne voudraient pas résider dans les cités CAN pour des questions de commodités, peuvent opter pour des hôtels 5, 4 et 3 étoiles. Cela est une fierté pour nous. La Côte d’Ivoire belle et sublime leur tend la main pour vivre des moments d’allégresse et d’hospitalité ».

Le ministre a ajouté que des facilités sont également faites aux particuliers qui voudraient mettre en location leurs résidences et villas.

Pour Siandou Fofana l’hospitalité sera au rendez-vous, car « le président Alassane Ouattara, qui a voulu la meilleure des CAN, a consenti beaucoup d’efforts financiers pour une meilleure organisation et nous nous y employons ».

Trois cités CAN construites…

Le ministre Siandou Fofana a également déclaré que trois cités CAN ont été construites par l’État à Bouaké, Korhogo et San-Pedro pour combler le déficit d’infrastructures d’accueil, d’hébergement et d’offres hôtelières pendant cette CAN.

Pour ce qui est de l’avenir des Cités CAN après la compétition, Siandou Fofana a affirmé qu’elles bénéficieront d’un statut de résidences hôtelières et les champions nationaux dans le secteur seront privilégiés. « Ces infrastructures qui représentent l’héritage de la CAN, contribuent à l’embellie de nos villes et aident à la croissance », a-t-il dit.