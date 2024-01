CAN 2023: Erik Ten Hag sort du silence sur la situation d’André Onana

-Publicité-

L’entraineur de Manchester United, Erik Ten Hag, a fait une mise au point sur le cas d’André Onana, dont le départ pour le Cameroun en vue de la CAN 2023 est toujours incertain, à quelques jours de la compétition.

Convoqué avec le Cameroun pour la CAN 2023 qui s’ouvre dans quelques jours en Côte d’ivoire, André Onana va honorer de sa présence cette messe continentale malgré les rumeurs des derniers mois annonçant son renoncement au tournoi. Cependant, la date exacte de son départ chez les Lions Indomptables en vue des préparatifs du tournoi reste encore incertaine.

Récemment, la presse anglaise indiquait que la direction mancunienne a trouvé un accord avec la Fédération camerounaise de football pour libérer le gardien de but le 14 janvier, soit à la veille de l’entrée en lice des Eléphants. Plus précisément, le natif de Nkol Ngok devrait disputer le match contre Tottenham à l’occasion de la 21è journée de Premier League et enchainer une rencontre décisive contre le Syli National 24 heures plus tard, comptant pour la première journée du C de la Coupe d’Afrique des nations. Un programme insensé pour le joueur de 27 ans qui doit également se taper de longues heures de vol entre l’Angleterre et la Côte d’ivoire.

Ten Hag – “Nous sommes en discussion”

Interrogé sur la situation particulière de son joueur, l’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a cependant tenu à calmer le jeu. En conférence de presse jeudi, à la veille du match contre Burnley en FA Cup, le technicien néerlandais a indiqué que des discussions sont en cours afin de trouver un créneau idéal pour le départ de l’ex-portier de l’Ajax.

« Nous sommes en discussion constante avec la Fédération camerounaise de football concernant André Onana. Je ne peux pas confirmer sa présence lors du match contre Tottenham le 14 janvier, mais il sera dans les buts lors du match contre Wigan Athletic le 8 janvier », a fait savoir le coach batave. A noter que le Cameroun affrontera la Gambie et le Sénégal lors des deuxième et dernière journée des phases de poule du tournoi.

