CAN 2023 – Défaite des Eléphants face au Nigeria: Makosso tacle le sélectionneur Jean-Louis Gasset

- Publicité-

La Côte d’Ivoire, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, a été battue ce jeudi 18 janvier 2024 face à la sélection nigériane. Choqué par cette défaite, le général Makosso a exprimé son mécontentement dans une vidéo.

En réponse à la défaite des Eléphants de la Côte d’Ivoire jeudi dernier, Camille Makosso a très vite trouvé à qui attribuer la faute. Et c’est l’entraîneur qui a été livré au lynchage sur les réseaux sociaux.

« Il est méchant cet entraîneur avec son visage de sorcier », a réagi Camille Makosso. L’homme de Dieu reproche à l’entraîneur d’avoir mis sur le banc des cracks comme Nicolas Pépé, Max-Alain Gradel.

« On a mis tous les milliards pour organiser la compétition. On dit cherchons l’entraîneur, ce n’est pas l’argent qui nous manque, voici un vieillard de 80 ans qu’on nous a amené. (…) Il y a des Africains compétents, il y a des Ivoiriens compétents, on prend ce vieillard, on nous donne », a-t-il dénoncé.

- Publicité-

Visiblement, le match entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria remet en question la confiance du pays quant à sa capacité de remporter la CAN 2023. Malgré la confiance affichée par le pasteur lors de la victoire de la Côte d’Ivoire sur la Guinée-Bissau lors de la première journée, le pays organisateur se retrouve actuellement à la troisième place du groupe A, avec 3 points au compteur.

La Guinée-Équatoriale est en tête avec 4 points et une différence de buts de +2, suivie du Nigeria avec 4 points et une différence de buts de +1.