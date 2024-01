CAN 2023: après la supportrice algérienne, une camerounaise dans le viseur des ivoiriens

- Publicité-

Après l’interpellation de la supportrice algérienne Sofia Benlemmane pour ses déclarations jugées « offensantes » et « racistes », plusieurs voix se sont élevées sur la toile pour réclamer l’expulsion de la web comédienne camerounaise Mayole Francine.

« Exigeons l’expulsion de l’influenceuse camerounaise Mayole Francine de la Côte D’Ivoire », c’est la pétition mise en ligne par les ivoiriens pour se débarrasser d’une supportrice camerounaise qu’ils accusent de propos offensants. En effet, Mayole Francine qui est une web comédienne camerounaise est harcelée sur la toile par les ivoiriens pour avoir publié une vidéo où elle dit qu’il y a la même poussière à Cocody. Il s’agit d’une commune d’Abidjan classe aisée de la société ivoirienne.

Si plusieurs ivoiriens exigent son expulsion, d’autres par contre ne voient rien de grave dans sa vidéo qui ne montre que la réalité du pays qui ne se limite pas aux endroits huppés. Malgré la pétition lancée contre elle, beaucoup de voix dénoncent l’acharnement des ivoiriens envers l’influenceuse dont son acte ne peut être comparé à la xénophobie de la supportrice algérienne Sofia Benlemmane.

Dans tous les cas, le Cameroun se prépare pour son deuxième match dans cette CAN 2023 qui se déroule en Côte d’ivoire, après son entrée timide (1-1) face à la Guinée, en première journée du groupe C. Il faudra une réaction rapide après ce camouflet pour les Camerounais, et ça ne sera pas facile, car ils affronteront les tenants du titre sénégalais vendredi prochain, dans leur deuxième match.