CAN 2023: Alpha Blondy en featuring avec Roseline Layo, Didi B et Soum bill dévoilent un nouveau son (images)

Après l’hymne officiel de la CAN 2023, réalisé par Magic System, la célébrité ivoirienne de Reggae, Alpha Blondy dévoile un nouveau son. Cette chanson a été réalisée en collaboration avec Roseline Layo, Didi B et Soum Bill.

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) va se dérouler sur la terre ivoirienne du 11 janvier au 13 février 2023. Et pour ce grand évènement, un hymne officiel dénommé « Akwaba » a été réalisé par le groupe de zouglou ivoirien Magic System, la nigériane Yemi Aladé et l’égyptien Mohamed Ramadan.

Après la chanson officielle de cette grande messe autour du cuir rond qui va se tenir en Côte d’Ivoire, la légende ivoirienne et africaine du reggae, Alpha Blondy, qui ne veut pas rester en marge de cette grande célébration a dévoilé aussi une nouvelle chanson pour la CAN 2023. Ce nouveau son, réalisé en collaboration avec Didi B, Roseline Layo et Soum Bill est intitulé «Ayoka Africa ». Le clip de ladite chanson a été réalisé à l’ancien espace baptisé « Café de Versailles » de Jagger aux Deux-Plateaux-7ème Tranche dans la commune de Cocody. L’information a été rendue public à travers la publication des images prises lors du tournage sur les différents réseaux sociaux de Alpha Blondy, Roseline Layo, Didi B et Soum Bill.

Il faut noter que d’autres célébrités ivoiriennes comme Chantal Taïba, chanteuse ivoirienne vivant en France, a remixé sa chanson ‘’Ayoo’’, sorti en 1984 à la faveur de la première CAN organisée en Côte d’Ivoire dont la sortie est prévue pour bientôt. Il y a également Master Logan en featuring avec Eyoyo qui ont réalisé « Africa’s Champion » et Fadel Dey qui a terminé pour lui et baptisée « CAN Ambiance ».