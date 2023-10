CAN 2023: Akon au cœur d’une grosse polémique en Côte d’ivoire (vidéo)

- Publicité-

Alors qu’il est attendu en Côte d’ivoire ce jeudi dans le cadre de la la cérémonie du tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, la Superstar Akon se trouve déjà au cœur d’une vive polémique. Le chanteur est accusé d’avoir manqué du respect au président Alassane Ouattara.

L’artiste chanteur et producteur de RnB américain Akon a été désigné pour diriger la cérémonie de tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera au magnifique Parc des Expositions d’Abidjan ce jeudi à 19h00 heure (GMT). Quelques heures avant le démarrage de la cérémonie, une vidéo d’une prétendue rencontre entre le chanteur et le président Alassane Ouattara fait des vagues sur la toile.

La vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre la superstar américaine avec les mains profondément enfoncées dans ses poches, alors qu’il se tenait aux côtés du Chef de l’État. Ce geste anodin en apparence a déclenché une cascade de réactions au sein de l’opinion publique, y compris celle de l’influenceuse ivoirienne, Emmanuelle Keita.

- Publicité-

“Coucou Akon… c’est vrai que j’ai plus de place à mon académie de bienséance pour la rentrée 2023 /2024 mais je t’inscris très rapidement pour 2024/2025. Non gars ! Les mains dans les poches devant une autorité ! Non gars ! Non non l’argent oui mais les codes de bienséances, meilleurs, les 2 encore mieux“, a écrit EK dans une publication sur sa page Facebook.

L’animatrice de l’émission Mood by EK a ensuite renchéri sa position en soulignant que le chanteur Akon n’adopterait jamais un comportement similaire en présence d’une figure telle que l’ancien président des États-Unis, Barack Obama.

un fait datant de 2015…

Selon les informations recueillies par Bénin Web Tv, la vidéo qui suscite actuellement la controverse sur les réseaux sociaux est en réalité une ancienne vidéo datant de 2015.

- Publicité-

Plus précisément, il s’agit de l’occasion où le chanteur a présenté son projet solaire “Akon Lighting Africa” en Afrique au président ivoirien Alassane Ouattara le mercredi 1er juillet 2015. Cette vidéo montre le moment où Akon a été reçu en audience par le président ivoirien au palais présidentiel d’Abidjan.