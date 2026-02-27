Camryn Magness : après la mort de Liam Payne, l’ancienne ouvreuse des One Direction décède des suites d’une hémorragie interne

Camryn Magness , chanteuse pop américaine et ancienne première partie des concerts de One Direction, est décédée le 5 décembre 2025 à Miami Beach à l’âge de 26 ans , après avoir été victime d’un accident impliquant une trottinette électrique, a rapporté TMZ. La nouvelle survient moins d’un an après la mort de l’ancien membre des One Direction Liam Payne en octobre 2024, et suscite une nouvelle émotion dans l’univers de la pop internationale.

Camryn Magness, chanteuse pop américaine et ancienne première partie des concerts de One Direction, est décédée le 5 décembre 2025 à Miami Beach à l’âge de 26 ans, après avoir été victime d’un accident impliquant une trottinette électrique, a rapporté TMZ. La nouvelle survient moins d’un an après la mort de l’ancien membre des One Direction Liam Payne en octobre 2024, et suscite une nouvelle émotion dans l’univers de la pop internationale.

Née le 14 juillet 1999 à Denver, Camryn Betsy Magness — connue simplement sous le nom de scène Camryn — s’était fait connaître par des vidéos publiées sur YouTube avant de se produire en première partie de tournées internationales. Elle avait notamment assuré l’ouverture des shows des One Direction lors des tournées Up All Night (2012) et Take Me Home (2013), et avait partagé des scènes avec des artistes tels que Greyson Chance, Cody Simpson et Fifth Harmony.

L’accident s’est produit alors qu’elle circulait en tant que passagère sur une trottinette électrique, accompagnée de son fiancé, Christian Name, à Miami Beach. Selon les éléments rapportés, elle aurait été percutée lors d’une collision avec un piéton. Transportée d’urgence au Jackson Memorial Hospital’s Ryder Trauma Center, centre de traumatologie majeur de Miami, elle n’a pas survécu à ses blessures. Ses proches ont confirmé son décès via des publications sur les réseaux sociaux, y rappelant sa passion pour la musique et sa générosité.

Une carrière prometteuse interrompue : le parcours scénique de Camryn Magness

Repérée jeune grâce à Internet, Camryn avait converti sa visibilité en opportunités scéniques. En tournée avec des artistes grand public, elle avait acquis une expérience internationale et une exposition auprès d’un large public adolescent et jeune adulte. Son rôle d’ouverture sur les tournées des One Direction en 2012 et 2013 lui avait permis de se produire dans de grandes salles et stades, multiplieant les contacts dans l’industrie musicale.

En 2016, elle a également assuré la première partie des concerts de Fifth Harmony pour la tournée 7/27, renforçant sa présence en tant qu’artiste de soutien sur des tournées majeures. Ces collaborations de première partie sont, pour des jeunes artistes, une voie courante vers une plus grande notoriété et une audience élargie.

La disparition de Camryn s’ajoute aux récents drames touchant l’entourage des One Direction. Le 16 octobre 2024, Liam Payne, 31 ans, était décédé à Buenos Aires après une chute depuis le balcon d’une chambre d’hôtel. Les premiers bilans médicaux avaient évoqué des « de multiples traumatismes » et des hémorragies internes et externes liées à la chute, et des médicaments et substances avaient été retrouvés dans la chambre, tandis que des analyses toxicologiques étaient en attente.

