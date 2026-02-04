Campus numériques: l’État lance la mise en place de blocs modulaires pour le télé-enseignement

Dans le cadre de la modernisation de l’enseignement supérieur, le gouvernement engage des missions de maîtrise d’œuvre complète et de fourniture d’équipements pour l’installation de blocs modulaires dédiés aux campus numériques au sein des universités publiques.

Dans le cadre de la modernisation de l’enseignement supérieur, le gouvernement engage des missions de maîtrise d’œuvre complète et de fourniture d’équipements pour l’installation de blocs modulaires dédiés aux campus numériques au sein des universités publiques.

Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre d’un vaste projet de télé-enseignement visant à renforcer durablement la qualité de la formation universitaire. Son opérationnalisation repose sur la création d’un écosystème numérique intégré, combinant des campus numériques modernes, des salles de télé-enseignement modulaires et connectées, une plateforme nationale d’enseignement en ligne, ainsi que des ressources pédagogiques ouvertes, structurées et accessibles.

Au-delà de l’innovation technologique, ces aménagements répondent à des enjeux très concrets. Ils permettront de désengorger des amphithéâtres souvent saturés, de réduire les inégalités territoriales d’accès à l’enseignement supérieur et d’ancrer les universités publiques béninoises dans la dynamique mondiale de l’éducation numérique.

Publicité