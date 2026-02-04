Benin Web TV
LIVE

Campus numériques: l’État lance la mise en place de blocs modulaires pour le télé-enseignement

Dans le cadre de la modernisation de l’enseignement supérieur, le gouvernement engage des missions de maîtrise d’œuvre complète et de fourniture d’équipements pour l’installation de blocs modulaires dédiés aux campus numériques au sein des universités publiques.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Technologie
2 530vues
Campus numériques: l’État lance la mise en place de blocs modulaires pour le télé-enseignement
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News

Dans le cadre de la modernisation de l’enseignement supérieur, le gouvernement engage des missions de maîtrise d’œuvre complète et de fourniture d’équipements pour l’installation de blocs modulaires dédiés aux campus numériques au sein des universités publiques.

Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre d’un vaste projet de télé-enseignement visant à renforcer durablement la qualité de la formation universitaire. Son opérationnalisation repose sur la création d’un écosystème numérique intégré, combinant des campus numériques modernes, des salles de télé-enseignement modulaires et connectées, une plateforme nationale d’enseignement en ligne, ainsi que des ressources pédagogiques ouvertes, structurées et accessibles.

Au-delà de l’innovation technologique, ces aménagements répondent à des enjeux très concrets. Ils permettront de désengorger des amphithéâtres souvent saturés, de réduire les inégalités territoriales d’accès à l’enseignement supérieur et d’ancrer les universités publiques béninoises dans la dynamique mondiale de l’éducation numérique.

Publicité

Pour cette première phase du projet, il est prévu la création de 4 000 places de formation réparties entre Cotonou, Parakou, Natitingou, Porto-Novo et Abomey-Calavi. Une étape structurante qui marque un tournant vers une université plus connectée, plus inclusive et mieux adaptée aux exigences contemporaines de la formation supérieure.

Articles liés

Énergie: le Bénin se dote d’une nouvelle feuille de route électrique à l’horizon 2045Bénin Young Tech Leaders: plus de 200 jeunes formés à l’intelligence artificielle en 2025Retour du Bénin parmi les pays producteurs de pétrole: échec du calendrier initialBénin-Agriculture et élevage: 80 retenues d’eau à construire ou réhabiliter
Merci pour votre lecture — publicité