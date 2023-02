Camille Makosso: sa sœur Lolo Beauté sanctionnée après avoir exposé ses parties intimes

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) n’est pas restée insensible face à la grosse bourde de Lolo Beauté sur la toile. Dans un communiqué rendu public ce mardi, l’institution de régulation des médias a sanctionné la blogueuse.

C’est la nouvelle affaire qui défraie la chronique depuis ce week-end sur la toile. Dimanche dernier, Lolo Beauté a choqué la toile après avoir laissé tomber sa serviette alors qu’elle était en pleine séance d’épilation en direct sur ses réseaux sociaux. La séquence de cette bourde de l’influenceuse a fait des vagues sur les réseaux sociaux, suscitant ainsi de nombreuses vagues d’indignations.

Alors que la polémique continue de prendre d’ampleur, la HACA a finalement décidé de prendre ses responsabilités. Dans un communiqué rendu public ce mardi, la HACA a annoncé certaines sanctions prises contre la sœur de Camille Makosso.

En se référant à l’article 80 bis de la loi n°2017-868 du 27 décembre 2017, tel que modifié par la loi n°2022-979 du 20 décembre 2022 portant régime juridique de la communication audiovisuelle, la HACA a déclaré que « la diffusion de contenus audiovisuels de toute plateforme de blogueur, activiste ou influenceur disposant de plus 25 000 abonnés en ligne, n’a pas de caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle« . %

Par conséquent, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a pris la décision de sanctionner Lolo Beauté en restreignant son compte META pour une période de 30 jours et en empêchant sa certification, c’est à dire, la monétisation de son compte, en lien avec les vidéos incriminées.

Cette décision de la HACA intervient dans un contexte de renforcement de la réglementation de la communication audiovisuelle au niveau national et international. Les plateformes en ligne sont soumises à des exigences strictes en matière de contenu et doivent se conformer aux principes généraux de la communication audiovisuelle. Les influenceurs, blogueurs et activistes disposant d’un grand nombre d’abonnés ne sont pas exempts de ces exigences et sont tenus de respecter les règles en vigueur.