Camille Makosso en manque d’amour ? le général répond cash à Emmanuelle Kéïta

Toujours à l’affût de l’actualité, le général Makosso vient de répondre aux récents propos de l’influenceuse Ivoirienne Emmanuelle Kéïta.

De retour en Côte d’Ivoire après plusieurs années d’absence, Emmanuelle Kéïta a été reçue ce lundi sur le plateau de l’émission Showbuzz de la NCI pour sa toute première sortie médiatique. Parmi les nombreux sujets abordés lors de cette entrevue, l’actrice s’est également exprimée sans filtre sur ce qu’elle pense du pasteur le plus controversé de la Côte d’Ivoire, le général Makosso.

« J’ai jamais voulu à ce mec, il est trop drôle, il me fait péter de rire. Ce monsieur, de tous les réseaux sociaux confondus, c’est le monsieur qui m’a le plus injurié, pourquoi? Je ne sais pas, je ne le connais pas. C’est le monsieur qui m’a le plus diffamé, il est rentré dans une histoire de sexu@lité, il a été très grossier mais j’arrive pas à le détester, je ne sais pas pourquoi.. j’ai de la sympathie pour lui en fait » , a indiqué la business woman, avant d’ajouter qu’elle pense qu’il manque d’amour.

« Je le vois comme un mec qui est trop drôle en fait, il doit manquer d’amour, il a besoin à chaque fois de se faire remarquer, il a dit les pires choses sur moi, il m’a traité de tous les noms, il a toujours un besoin de se faire voir, de s’exprimer, de l@ncer des piques. En général, c’est une carence en amour(…) », s’est lâchée EK.

Face à cette pique qui fait déjà le chou gras des réseaux sociaux, la réponse du général Makosso ne s’est pas fait attendre. Quelques minutes après la fin de l’émission, l’homme de Dieu est montée au créneau pour réagir à ce commentaire. Dans un post, le père de la marmaille a donné totalement raison à l’influenceuse en confirmant qu’il souffre effectivement d’une carence en amour depuis le décès de son épouse feue Tatiana Makosso. « C’est vrai, elle a vraiment raison. Depuis la mort de ma femme je souffre énormément. Merci de prier pour moi« , a simplement écrit le général.