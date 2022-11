Camille Makosso: « Bob Lee est le plus maudit de tous les blogueurs »

De passage sur le plateau de l’émission Faha Faha diffusé sur Ivoire TV, le général Camille Makosso a lancé des piques au blogueur Bob Lee. Le controversé homme de Dieu a traité l’activiste vivant aux Etats-Unis de gorille.

Makosso continue de se défendre contre les récentes révélations de l’influenceuse Ivoirienne Emmanuelle Keita sur le plateau de Showbuzz. Lors de sa première sortie médiatique en Côte d’Ivoire il y a quelques jours, l’actrice avait désigné Makosso comme le blogueur qui l’a le plus persécuté sur les réseaux sociaux.

« Ce monsieur, de tous les réseaux sociaux confondus, c’est le monsieur qui m’a le plus injurié, pourquoi? Je ne sais pas, je ne le connais pas. C’est le monsieur qui m’a le plus diffamé, il est rentré dans une histoire de sexu@lité, il a été très grossier mais j’arrive pas à le détester, je ne sais pas pourquoi.. j’ai de la sympathie pour lui en fait » , avait-t-elle déclaré.

Depuis cette déclaration, Makosso ne cesse de se justifier. Après avoir demandé à l’influenceuse de lui envoyer une seule preuve de ces accusations, l’homme surnommé le père de la marmaille est revenu sur le sujet au cours de son entrevue avec les animateurs de Faha Faha.

« Emmanuelle Keita a dit que l’homme qui l’a le plus insulté tous les réseaux sociaux confondus c’est Camille Makosso. Elle ment parce que le gorille des Etats-Unis, Bob Lee l’a plus insulté que moi, j’ai fait seulement que trois vidéos sur elle », s’est-il justifié.

Dans la foulée, le frère aîné de Lolo Beauté a ajouté que Bob Lee l’a plus insulté que lui. « Bob Lee c’est le plus maudit de tous les bonheurs, il s’appelle le gorille des Etats-Unis. Une femme perd son enfant et tu viens lui dire que c’est elle qui a mangé son enfant. Quelqu’un qui ne respecte pas les défunts et la mort est quelqu’un de maudit selon la tradition africaine », a indiqué le général.

Pour rappel, Bob Lee avait accusé Love Gugu d’avoir sacrifié son enfant Julien, suite au décès de Julien il y a quelques jours. « Je vous ai dit. Elle a tué son enfant. Elle n’est pas en détresse. ça ne lui dit rien. Ce qui la préoccupe, c’est de se rendre belle. Porter des chaînes, porter des bijoux, c’est ce qui la préoccupe. Elle espère que vous allez cotiser pour lui donner. C’est tout. Tellement elle a été misérable jusqu’à plus de 60 ans, elle fait croire qu’elle a 44 ans. Elle a plus de 60 ans. A 60 ans, ce que vodou va te donner, ça va te faire quoi ? », avait lancé Bob Lee dans une vidéo.