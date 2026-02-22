Camille Cerf révèle qu’on lui a diagnostiqué un lipœdème

Camille Cerf a annoncé publiquement, le 21 février 2026, qu’elle souffre d’un lipœdème, une pathologie qui affecte principalement les membres inférieurs et se manifeste par des gonflements, des douleurs et des ecchymoses inexpliquées. L’ancienne Miss France, très présente sur Instagram, a livré des images sans filtre et des explications directes à sa communauté, rompant avec l’image lisse souvent associée aux personnalités publiques.

Cette prise de parole s’inscrit dans une tendance récente où des figures connues choisissent de rendre publics leurs problèmes de santé. En 2024, Kate Middleton avait révélé qu’elle était atteinte d’un cancer dans une vidéo destinée notamment à protéger ses enfants. La disparition d’Eric Dane, emporté par la maladie de Charcot après plus d’un an de lutte, et les confidences de personnalités comme Céline Dion, Charles III, Bruce Willis ou Bella Hadid ont contribué à faire des réseaux sociaux un espace de sensibilisation et de partage sur ces sujets.

Le grand public a découvert Camille Cerf en 2015 lorsqu’elle a décroché le titre de Miss France sous les couleurs du Nord‑Pas‑de‑Calais. À l’époque, elle était étudiante en droit à Lille. Depuis, elle a développé une carrière diversifiée : présence médiatique, animation, mannequinat et entrepreneuriat, tout en cultivant une image accessible sur les réseaux sociaux et en s’engageant pour des causes qui lui tiennent à cœur.

Camille Cerf brise le silence sur un combat intime

En 2026, Camille Cerf est également marraine au sein de l’organisation Miss France et accompagne Hinaupoko Devèze dans ses premiers pas médiatiques. Elle jongle entre plusieurs projets : animation, mannequinat, la création d’une collection de lingerie et la cofondation de l’association Les Bonnes Fées. Sa vie de mère occupe une place importante ; elle partage régulièrement son quotidien avec son fils Malo, âgé de 2 ans.

Dans la vidéo publiée sur Instagram, la jeune femme interpelle d’abord ses abonnés : « Vous ne remarquez rien ?« . Elle poursuit en dévoilant depuis combien de temps elle cache son problème et en montrant des images de ses jambes sans artifice. « Cela fait des années que je vous les cache, que je vous les montre que couvertes, habillées… mes jambes, c’est devenu mon gros complexe. Malgré le sport, malgré les drainages, malgré une alimentation saine et équilibrée, mes jambes ressemblent parfois à ça et c’est pour ça que je les cache », confie‑t‑elle à l’écran.

Camille Cerf détaille ensuite ses symptômes et le diagnostic posé : « J’ai tout le temps des bleus qui apparaissent de manière inexpliquée, des douleurs dans les jambes, surtout le soir et quand il fait chaud, de la peau d’orange… Bref, on m’a diagnostiqué un lipœdème« , explique‑t‑elle. Selon les éléments qu’elle rapporte, cette pathologie entraîne une accumulation anormale de graisses sous la peau, surtout au niveau des jambes, et provoque gonflements et sensations de lourdeur.

