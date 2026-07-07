Camille Cerf dévoile les carreaux de faïence marocains choisis pour sa salle de bain à Lille

Camille Cerf, ancienne Miss France 2015, attire actuellement l’attention non seulement pour sa récente prise de parole concernant le lipœdème, une maladie chronique dont elle est atteinte, mais aussi pour un projet personnel qui lui tient à cœur : la rénovation de sa maison familiale située près de Lille. Cette initiative, menée avec son compagnon Théo Fleury, illustre son désir de construire un espace de vie à son image, alliant esthétisme et fonctionnalité, loin des lumières des plateaux télé et des réseaux sociaux. À travers des partages réguliers sur Instagram, Camille dévoile les différentes étapes de ce chantier d’envergure, mettant en lumière tant les choix décoratifs que les difficultés rencontrées.

Depuis plusieurs années, le couple s’est lancé dans la transformation complète de cette demeure héritée de la famille de Camille Cerf. Chaque détail a été réfléchi avec soin. Parmi les pièces rénovées, la salle de bain se distingue particulièrement par son style singulier et son ambiance chaleureuse. L’ancienne Miss France a souhaité insuffler à cet espace une personnalité unique, en s’inspirant notamment de la tradition marocaine. Le choix du carrelage a ainsi été un point crucial : le couple a opté pour des carreaux zellige, typiques de la faïence artisanale marocaine, connus pour leurs irrégularités et leurs reflets lumineux, qui apportent un cachet authentique à la pièce.

Pour le sol, un gris anthracite a été retenu, avec des carreaux de grande taille destinés à renforcer la sensation d’espace dans cette salle de bain au format restreint. Le mobilier et la disposition intérieure ont également été repensés afin d’intégrer simultanément une douche et une baignoire, une exigence exprimée dès le début du projet. Bien que la maison ait déjà bénéficié d’une rénovation par les anciens propriétaires, la configuration de l’espace ne répondait pas aux attentes du couple. La nouvelle organisation allie ainsi praticité et esthétisme, offrant un cadre à la fois moderne et apaisant.

Les écueils d’une rénovation : budget et délais mis à rude épreuve

Comme c’est souvent le cas dans les projets de rénovation, Camille Cerf et Théo Fleury ont dû faire face à de nombreux obstacles. Les travaux ont engendré des retards multiples et des dépassements budgétaires conséquents, mettant à l’épreuve leur organisation et leur patience. L’ancienne reine de beauté a fait preuve d’une grande transparence en partageant avec ses abonnés les coulisses de cette expérience, détaillant les erreurs commises, notamment liées à la gestion en autonomie de certaines interventions. Ce partage généreux a suscité de nombreux messages de soutien de la part de particuliers confrontés aux mêmes réalités.

Le retard des travaux a eu un impact direct sur leur vie familiale, notamment en ce qui concerne la chambre destinée à leur fils Malo, qui n’a pas pu être finalisée dans les temps avant sa naissance. Au-delà des délais, le poste financier a rapidement augmenté de manière imprévue. Dès 2022, Camille Cerf faisait déjà état de contraintes budgétaires difficiles, exprimant à plusieurs reprises sur les réseaux et dans les médias son humour pour désamorcer la situation, tout en soulignant la réalité complexe d’un chantier de cette ampleur.

La maison située dans les environs de Lille, qui représente un retour aux sources pour Camille Cerf, se veut également un refuge familial. Originaire du Nord, elle privilégie désormais une vie plus paisible loin de l’effervescence parisienne. Le cocon qu’ils construisent avec Théo Fleury intègre des éléments chargés de sens, tels que des moulures conservées, un parquet traditionnel, une cuisine lumineuse et cette salle de bain marquée par le zellige, témoignant de leur volonté de privilégier une décoration authentique et chaleureuse par-delà les tendances éphémères.

Ce projet personnel, régulièrement documenté sur les réseaux sociaux par Camille Cerf, suscite un véritable engouement. La rénovation se retrouve presque au cœur de son actualité médiatique, offrant à ses abonnés un regard inédit sur les défis et les plaisirs de la vie de propriétaire. Dans ce cadre, le choix des carreaux de type zellige apparaît comme une signature, incarnant à la fois un clin d’œil à un art traditionnel et un trait d’union qui donne de la personnalité à une pièce centrale de la maison.