Cameroun: Zambo Anguissa forfait face au Sénégal et contre la Russie

Le milieu de terrain du Naples, André-Frank Zambo Anguissa, ne pourra pas participer aux deux prochains matchs de l’équipe nationale camerounaise, prévus respectivement contre la Russie et le Sénégal, et pourrait également manquer plusieurs rencontres avec son club.

La raison de cette absence est une blessure musculaire qu’André-Frank Zambo Anguissa a contracté lors du match contre la Fiorentina le dimanche dernier. Le milieu de terrain est resté étendu au sol pendant un certain temps, laissant craindre une blessure de longue durée.

L’international camerounais avait déjà éprouvé des problèmes au muscle soléaire de sa jambe droite il y a quelques semaines. Cette nouvelle blessure, cette fois-ci, à la cuisse gauche, le contraint à déclarer forfait pour le rassemblement d’octobre avec les Lions Indomptables

- Publicité-

Du côté du Naples, on redoute sérieusement que cette blessure ne contraigne le milieu de terrain à manquer les prochains matchs de Serie A et de la Ligue des champions. A 27 ans, André-Frank Zambo Anguissa compte 19 sélections avec l’équipe nationale camerounaise. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives pour les quintuples champions d’Afrique.