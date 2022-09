Cameroun: un nouveau gouvernement au main de Paul Biya

Un nouveau gouvernement est sur la table du président Camerounais Paul Biya. Ce nouveau gouvernement de plus d’une vingtaine de ministre, est dirigé par l’actuel Premier ministre Dion Ngute. D’importants changements ont été notés notamment au Secrétariat général de la présidence de la République, selon ActuCameroun.

Ci-dessous, la liste dudit gouvernement:

Premier ministre: Dion Ngute

Ministre d’État, Ministre de la Justice, Garde des sceaux : M. Ferdinand Ngoh Ngoh.

Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale : M. Ibrahim Talba Malla

Ministre des Arts et de la Culture : Mme Minette Libong Li Likeng

Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire : M. Paul Tassong

Ministre des Finances : M. Mekoulou Mvondo Alain Noel

Ministre des Relations extérieures : M. Ekoumou André Magnus

Ministre de l’Enseignement supérieur : M. Laurent Serge Etoundi Ngoa

Ministre de la Communication : M. Paul Atanga Nji

Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières: M. Emmanuel Ndjere

Ministre des Forêts et de la Faune : M. Biongolo mpegna Philippe

Ministre de l’Eau et de l’Energie : Samuel Dieudonné Ivaha Diboua

Ministre de l’Éducation de base : Mme Vivian Asheri Kilo

Ministre des Enseignements secondaires : M. Mouelle Kombi

Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative : M. Oswald Baboke

Ministre des Postes et Télécommunications : M. Manaouda Malachie

Ministre des Travaux publics: M. Gilbert Didier Edoa

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale : Auguste MBAPPE PENDA

Ministre des Transports : M. Gregoire Owona

Ministre de la Santé : M. Louis Richard NJOCK

Ministre des Sports et de l’Éducation physique : M. Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt

Ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture et du Développement rural chargé du Développement rural : Mme Marie Claire Nnana

Ministre délégué auprès du ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable : M. Zang Martial Valery

Ministre délégué auprès du ministre des Finances : M. Modeste Mopa Fatouing

Ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé des relations avec le monde islamique : Hessena Mahamat

Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire chargé de la Planification : M. Jean TCHOFFO

Secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants et Victimes de guerre : M. Said Kamssouloum

Secrétaire d’État auprès du ministre de la Santé, chargé des Pandémies : M. Pierre Joseph Fouda

Secrétaire d’État auprès du ministre des Travaux publics chargé des Routes : M. Vincent Sosthène Fouda Essomba

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation de base : M. Oyono Adam

Ministres rattachés à la Présidence de la République :

Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence : M. Joseph Beti Assomo

Ministre, Directeur du cabinet civil : M. Joseph Anderson Le

Ministre délégué à la Présidence, chargé de la Défense : M. Jean Abate Edi’i

Ministre délégué à la Présidence, chargé du Contrôle supérieur de l’État : Mme Feh Helen Kwanga Epse Galega

Ministre délégué à la Présidence, chargé des Marchés publics : M. Midjiyawa Bakari

Ministre, secrétaire général adjoint : M. Yaouba Abdoulaye

Délégué General à la Sureté Nationale : M. Remy Zeh Meka

Directeur General de la Recherche Extérieure : Mounkouop Mouminou.