Cameroun : taxée de lesbienne, la comédienne Ruby brise le silence (images)

Depuis quelques jours, la comédienne camerounaise Ruby est au cœur d’une vive polémique sur la toile. La jeune dame est en effet taxée de lesbienne. Alors que la rumeur s’étale à vive allure sur la toile, elle décide enfin de réagir. Dans une publication, elle dit toute la vérité sur l’affaire.

Réputée pour son ouverture et son acceptation par rapport à la communauté LGQBT, la comédienne camerounaise Ruby est accusée d’avoir une relation d’homosexuelle.

Dépassée, elle est montée au créneau afin d’apporter plus d’éclaircissement sur son orientation sexuelle. Elle l’a fait à travers une publication sur sa page Facebook. « On me prête une relation avec cette dame. Non je ne la connais pas. C’est une fan 2015 qui m’avait demandé une photo à Château d’Eau dans un restaurant, je sortais faire les ongles. Je me rappelle ce jour, car elle m’a demandé de prendre la photo avec mon téléphone et de lui envoyer sur Facebook car, elle avait plus de batterie », s’est défendue la jeune comédienne.

Elle a poursuivi en ajoutant : « Habituellement, je ne fais pas ce genre de chose, mais elle avait demandé gentiment et ensuite, elle a réclamé la photo en pv quelques heures après, j’ai envoyé. Elle a dit qu’elle adorait ce que je faisais et elle a demandé une photo comme certains et certaines d’entre vous, j’ai accepté point. »

Pour conclure, elle s’est adressée à ses détracteurs, qui ne cessent trainer sa réputation dans la boue. « Je ne suis pas lélé ! Je n’ai jamais été lélé. Si vous n’avez pas les preuves de ce que vous avancez, fermez là à jamais » , a conclu Ruby.