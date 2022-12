Cameroun: le message énigmatique d’André Onana

Sur son compte Twitter ce jeudi matin, André Onana a posté un message pour le moins énigmatique, peut-être en lien avec sa mise à l’écart du groupe du Cameroun lors de la Coupe du monde 2022.

Cette histoire a fait le tour du monde pendant plusieurs jours. Alors qu’il était titulaire dans les cages du Cameroun, lors de la première journée de la Coupe du monde 2022 contre la Suisse, le gardien André Onana a été mis à l’écart du groupe des Lions Indomptables a quelques heures de leur deuxième match dans la compétition contre la Serbie. Dans un communiqué, la Fédération camerounaise de football avait expliqué que le portier de l’Inter Milan avait été sanctionné pour indiscipline.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Si les raisons de cette mise à l’écart demeurent floues, le portier de 26 ans vient de s’exprimer, à travers un énigmatique message, sur son compte Twitter. « Dans un monde où le mensonge est la chose la plus courante, dire la vérité fait de vous un révolutionnaire. Mais à la fin, le temps remet tout à sa place », écrit ainsi le principal intéressé. Un message qui laisse entendre qu’André Onana pourrait bientôt faire des révélations sur cette affaire.

Dans un monde où le mensonge est la chose la plus courante, dire la vérité fait de vous un révolutionnaire. Mais à la fin, le temps remet tout à sa place. — Andre Onana (@AndreyOnana) December 8, 2022

D’ailleurs, après avoir été mis à l’écart du groupe, André Onana, dans un message sur ses réseaux sociaux, s’était défendu de tout acte d’indiscipline: « Je tiens à exprimer mon affection pour mon Pays et les Lions Indomptables. Hier, je n’ai pas été autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours, à atteindre les objectifs de l’équipe. Je me suis toujours comporté de manière appropriée, et pour mener l’équipe vers le succès ». Affaire à suivre.