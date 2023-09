Cameroun : le gouvernement prévient contre les appels à un coup d’État militaire

- Publicité-

Le gouvernement camerounais a annoncé des poursuites judiciaires contre tous ceux qui appellent à la prise de pouvoir par coup d’Etat dans le pays, selon un communiqué de presse du porte-parole du gouvernement publié lundi soir.

Face aux analyses de certains acteurs dans les médias nationaux et étrangers qui prophétisent la déstabilisation du Cameroun suite aux putsch militaires survenus dans certains pays africains, « le gouvernement camerounais rappelle que le Cameroun est un Etat de droit, doté d’institutions démocratiques, au sein desquelles sont clairement définis les mécanismes d’accession au pouvoir », a précisé dans le communiqué, René Emmanuel Sadi, ministre camerounais de la Communication.

Les autorités camerounaises ont aussi exhorté leurs compatriotes à plus de vigilance et de patriotisme tout en invitant les auteurs des appels aux coups d’Etat au Cameroun à se garder d’établir des parallèles insensés et saugrenus sur le devenir du Cameroun, qui pourrait s’apparenter à des appels à déstabilisation de l’Etat, et, de ce fait justifier leur interpellation et leur traduction devant la justice, peut-on lire dans le communiqué.

- Publicité-

Le dernier coup d’État militaire en Afrique, celui du Gabon, a fait réagir au delà des frontières du pays. Et notamment au Cameroun, où l’actuel président Paul Biya, âgé de 90 ans est au pouvoir depuis 40 ans. Le dirigeant avait même procédé à un vaste remaniement au sein de l’armée, au lendemain du coup d’État au Gabon.