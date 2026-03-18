Cameroun : le comité d’organisation destitue Miss 2025 Golonga Josiane Harangada

Le Comité d’Organisation de Miss Cameroun (COMICA) a annoncé, le 25 février 2026 à Yaoundé, la destitution de Harangada Golonga Josiane, couronnée Miss Cameroun 2025 en juillet dernier, invoquant des manquements graves aux obligations contractuelles de la lauréate. Le communiqué rendu public par l’instance organisatrice précise que la décision intervient après un examen interne et formalise le retrait du titre et de ses attributs.

Dans un document signé par la présidente fondatrice du comité, Solange Ingrid Amougou, le COMICA indique avoir procédé à une évaluation « attentive et minutieuse » du comportement et de l’exécution des missions confiées à la reine de beauté depuis son couronnement. Le communiqué évoque une succession d’incidents et d’absences ayant affecté l’exécution des engagements officiels liés au mandat.

Parmi les griefs retenus, le comité mentionne des absences injustifiées à des événements officiels d’importance, des propos et des attitudes jugés irrespectueux envers l’institution et ses membres, ainsi que la cessation unilatérale des activités liées au rôle de Miss Cameroun. Le texte mentionne également le recours, en contradiction avec les clauses du contrat, à un manager personnel et qualifie le silence de la principale intéressée face aux demandes d’explication, aux avertissements et aux mises en demeure, de « coupable ».

Une première dauphine appelée à assurer la relève

À la suite de cette décision, le COMICA retire à Harangada Golonga Josiane « tout droit, privilège et avantage » attaché au titre de Miss Cameroun 2025. La décision est effective à compter de la date de notification, le 25 février 2026, précise le communiqué transmis par l’instance organisatrice. Le comité indique avoir épuisé les étapes préalables prévues par le règlement interne avant de prononcer la destitution.

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Le communiqué rappelle que la fonction de Miss Cameroun implique la représentation de l’institution lors de manifestations publiques, la participation à des projets culturels et sociaux et le respect strict des engagements contractuels relatifs à l’exercice du mandat. En cas de manquement répété, le règlement autorise des sanctions allant jusqu’au retrait du titre, selon les modalités énoncées par le COMICA.