Cameroun: « Il n’y a pas meilleur que nous », Samuel Eto’o avant le Mondial

Loin de ses propos musclés dans le vestiaire des Lions Indomptables, Samuel Eto’o a exhorté ses protégés à faire rêver toute l’Afrique au Mondial 2022, alors que le Cameroun lance son tournoi face à la Suisse, jeudi prochain.

Visiblement sevré de sa sortie agressive contre les Lions Indomptables en juin dernier lors des éliminatoires de la CAN 2023; et qui lui a valu des critiques acerbes, Samuel Eto’o a tenu un discours rassembleur, vendredi soir, dans la tanière des Lions. Dans la loge des joueurs avant le match contre le Panama (1-1) en amical, le président de la Fécafoot a prié ses compatriotes de faire rêver le Cameroun à la Coupe du monde 2022. L’ancienne gloire du Barça a supplié ses protégés de ne pas reproduire les mêmes échecs que sa génération.

«S’il vous plaît, ne vous privez pas de jouer, de profiter, de prendre du plaisir. Je vous en supplie. Votre sélectionneur (Rigobert Song), mon grand frère Raymond (Kalla), mon grand frère Souley (Souleymanou Hamidou) et certains, Abou (Aboubakar Vincent), Nico (Nicolas Nkoulou) qui sont là; vous étiez là. On n’a pas trouvé les codes pour nos Coupes du monde. Vous vous avez cette chance. Vous avez cette occasion. Je vous en supplie chers Lions, ne la gâchez pas», a plaidé l’ex-buteur.

«Comment vous pouvez expliquer que à moins de 3 secondes vous vous qualifiez? C’est le bonus que Dieu nous offre. S’il vous plaît les garçons, aujourd’hui on commence notre match. Si on sort de la compétition, ça serait parce qu’ils sont meilleurs que nous, mais pas parce qu’on a refusé de jouer. Je vous en supplie« , a poursuivi Eto’o.

« Regardez-vous. Je sais la pression elle est énorme. 27 millions de coachs, 27 millions de joueurs, mais seulement vous êtes 26 à nous représenter, plus vos encadreurs. Soyez de bons militaires pour vos généraux. Je vous en supplie, foncez ! S’il y a meilleur que nous, on comprendra. Mais je suis convaincu qu’il n’y a pas meilleur que nous», a lâché le dirigeant qui a fixé par le passé la finale du Mondial comme objectif.

«Et vous l’avez prouvé. Vous l’avez prouvé. Frank est arrivé (Anguissa, dernier arrivé au rassemblement, ndlr) et on sait ce qu’il va apporter dans l’équipe. Les gars, prenez vos responsabilités et amusez-vous. Le reste, nous allons vous protéger. Bon match les gars… et bonne compétition.» Le message est passé.

Reste désormais à savoir si les Lions Indomptables vont se l’approprier. Les Camerounais ont hérité d’un groupe G assez relevé avec le Brésil, la Suisse et la Serbie comme co-locataires. La bande à Vincent Aboubakar lance son périple la semaine prochaine face à la Nati, battue par le Ghana en amical.