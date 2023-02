Cameroun: fatiguée des critiques, Diana Bouli quitte définitivement son pays

Dans une vidéo live Tik Tok, Diana Bouli a annoncé sa décision de quitter définitivement le Cameroun. L’influenceuse camerounaise affirme être fatiguée des coups bas et des dénigrements de ses compatriotes.

Diana Bouli est une créatrice de mode camerounaise qui a su se faire connaître grâce à son talent et à sa créativité. Ses créations vestimentaires ont été remarquées lors de cérémonies d’awards dans le pays, ce qui lui a valu une certaine notoriété. Cependant, elle pense que son succès a été terni par le comportement des camerounais à son égard. Elle reproche à ses compatriotes de ne l’avoir pas soutenu dans son parcours, préférant la critiquer et la dénigrer à la moindre occasion. Une situation qui a finalement eu raison de sa patience.

Dans son live, Diana Bouli a exprimé sa frustration en raison de l’attitude de ses compatriotes. « Je ne vois pas ce que je fais là bas ! Je ne gagne pas d’argent là bas, je ne gagne rien! Pour gagner de l’argent il faut que je me déplace pour d’autres pays. Il faudrait que ce soit des gens d’ailleurs qui me paient pour des choses ! Non mais les gens du pays, la majorité je fais ça gratuitement et c’est encore les premiers qui vont te dire que tu ne sers à rien! Si moi aujourd’hui je suis obligée de rentrer là bas, j’aurai très mal au cœur parce que je ne gagne même pas un centime en restant là bas ! Mes contrats viennent, si ce n’est pas du Sénégal c’est de la côte d’ivoire, du Gabon, de la Guinée… C’est toujours ailleurs! Quand je vais prendre le drapeau soulever, ils vont toujours m’insulter, alors pourquoi rester là ?«

Dans la foulée, la jeune femme a évoqué la manière dont elle a été traitée par ses frères et sœurs camerounais sur les réseaux sociaux lors des moments sombres de sa vie. « Même quand j’ai parlé de mon empoisonnement , ma dépression sur les réseaux, on a rigolé sur ma tête! Ce n’est pas pour dénigrer mon pays mais je ne gagne rien là-bas. Voilà tout un projet, c’est ici (côte d’ivoire) que les marques sont intéressées par ça ! Ouvrons les yeux! J’ai créé tout un projet du style que vous aimez là, barbe et tout, homme drôle, les choses!!! À cause de ce que les gens racontent les portes me sont fermées« , a-t-elle ajouté.

Pour finir, Diana a déclaré avoir été accueillie à bras ouverts en Côte d’Ivoire, où elle même a rapidement trouvé des amis et des opportunités. Elle se sent soulagée d’avoir quitté son pays d’origine, où elle se sentait constamment jugée et harcelée.