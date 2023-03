Cameroun: décès de l’artiste Corry Denguemo à 45 ans

Le monde de la musique est en deuil. la chanteuse Corry Denguemo, l’une des voix les plus célèbres du groupe de Bantou Groove MACASE est décédé ce jeudi 2 mars 2023 à Paris, en France, à la suite d’une intoxication alimentaire.

Encore un coup dur pour l’univers de la musique camerounaise. La talentueuse chanteuse Centrafricaine de père, Corry Denguemoa a quitté ce monde le 2 mars 2023 à Paris, en France, à l’âge de 45 ans.

L’annonce de sa mort a suscité une vague d’émotions sur les réseaux sociaux, en particulier chez les artistes musiciens qui ont été touchés par son talent et son charisme. Les messages d’hommages ont afflué dans le rang de ses collègues artistes à travers des messages.

« Meuna Ékiééé. Non ,non ,non meuna Corry , je commence par où ? Ékiééé seigneur mon ange gardien tu me laisses sans voix……… je n’arrive toujours pas à croire que tu viens de quitter ce monde », a réagi Lady Ponce pendant que la chanteuse de Makossa Nicole Mara écrivait: « Seigneur prends pitié des artistes, Corry tu vas où ma soeur? weeeeeehh reposes en paix ma sœur. »

Centrafricaine de père et camerounaise de mère, Denguemo Louise Corrine, plus connue sous le nom de Corry Denguemo était une chanteuse et auteure-compositrice. Née le 18 aout 1977 à Oveng dans la région du Sud au Cameroun, elle s’est fait connaître sur la scène musicale en tant que chanteuse principale du groupe Macase, groupe avec lequel elle a remporté de nombreux prix notamment celui de révélation ou encore de meilleur groupe camerounais aux Cameroon Music Awards en 1999.

Au-delà de son talent musical, Corry Denguemo était également une militante pour les droits des femmes et des enfants en Afrique. Elle avait fondé une organisation caritative qui visait à fournir une éducation et des soins de santé aux enfants défavorisés, ainsi qu’à promouvoir l’émancipation des femmes dans les communautés rurales.

Sa mort est une grande perte pour l’industrie musicale africaine, mais également pour la société dans son ensemble. Corry Denguemo laisse derrière elle un héritage musical et humanitaire qui continuera à inspirer les générations futures.