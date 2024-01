Cameroun-Affaire Proxénétisme : Stéphanelle s’en prend aux influenceurs ayant gardé le silence

- Publicité-

L’influenceuse camerounaise Stéphanelle s’en est récemment prise à ses collègues qui sont restés silencieux dans l’affaire de Proxénétisme qui fait boule de neige dans leur pays actuellement.

Depuis quelques jours, une affaire de proxénétisme fait couler assez d’encre et de salive au Cameroun. Et l’homme d’affaire camerounais Hervé Bopda, le mis en cause, est accusé d’avoir commis des agressions sexuelles sur plusieurs jeunes filles dans le pays. Beaucoup de voix se sont élevées au Cameroun, comme dans d’autres pays pour dénoncer cet acte ignoble. Un mouvement dénommé « StopBopda », dans lequel influenceurs, chanteurs, animateurs, Coaches matrimoniales, réclament justice, a même été créé.

Malheureusement, dans le rang des influenceurs, certains ont gardé le silence. Très déçue et remontée par ce silence coupable de ses pairs, l’ancienne candidate de l’émission de téléréalité « The Bachelor Afrique Francophone », saison 1 et influenceuse camerounaise Stéphanelle a crié son ras-le-bol.

« Vous vous dites influenceuses, mais quand il faut dénoncer des atrocités, on ne vous voit pas. Aujourd’hui, ce sont les enfants des autres, mais n’oubliez pas que vous avez aussi des enfants, la roue tourne. Ou, vous avez peur qu’en soutenant la pétition et en dénonçant, vous tombez aussi avec ces violeurs, etc. Vous êtes juste championnes pour chercher à connaître la vie de vos cadettes dans les bacs bacs par peur de quoi je ne sais pas, Mdr. Le ridicule de ça, luttez pour des causes justes, jamais on ne vous voit», a-t-elle dénoncé dans une publication sur son compte Snapchat.

- Publicité-

Il faut rappeler qu’un lanceur d’alerte camerounais qui avait déjà cité des noms d’influenceuses camerounaises, a fait réagir les célèbres femmes d’affaires Nathalie Koah et Coco Emilia.