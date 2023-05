Cambodge: le principal parti d’opposition exclu des élections législatives

- Publicité-

La commission électorale du Cambodge a annoncé lundi que le Parti de la bougie, principale formation de l’opposition, ne sera pas enregistré pour participer aux élections législatives prévues pour le 23 juillet. Le parti a été exclu en raison de documents manquants lors de son dépôt de candidature, selon le communiqué officiel de la commission.

La décision de la commission électorale du Cambodge de rejeter l’enregistrement du Parti de la bougie pour les élections législatives de juillet a suscité des réactions et des inquiétudes quant à l’équité et à la transparence du processus électoral. Le Parti de la bougie, principal parti d’opposition, a omis de présenter certains documents nécessaires lors de son dépôt de candidature, ce qui a entraîné son exclusion du scrutin.

Cette exclusion a soulevé des questions quant à la diversité politique et à la représentation équitable au Cambodge. Les partisans du Parti de la bougie, ainsi que des groupes de défense des droits de l’homme et des observateurs internationaux, ont exprimé leur préoccupation face à cette décision et ont appelé à un processus électoral plus inclusif et démocratique.

Avec l’exclusion du principal parti d’opposition des élections législatives au Cambodge, le pays est confronté à des interrogations sur la légitimité et l’équité du processus électoral. Alors que la date des élections approche, les appels à un processus plus inclusif et transparent continuent de se faire entendre, mettant en évidence les défis persistants auxquels est confrontée la démocratie dans le pays.