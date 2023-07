Californie: une loutre de mer « terroriste », activement recherchée par la Police (Vidéo)

- Publicité-

Les experts de la faune sont à la recherche d’une loutre « pirate » qui s’en prend depuis plusieurs années aux baigneurs de Santa Cruz, en Californie (États-Unis). La petite femelle a pris l’habitude de monter sur les planches mais son comportement devient de plus en plus agressif.

Elle est visée par un avis de recherche, comme à l’époque du « Far West »: en Californie, une loutre terrorise les surfeurs et parfois capable de voler leurs planches est officiellement pourchassée par les autorités, qui souhaitent mettre un terme à ses larcins. Cette femelle de cinq ans fait les gros titres de la presse américaine cette semaine, après des actes redoublés de piraterie.

L’animal s’attaque aux surfeurs de Santa Cruz, non loin de San Francisco, depuis plusieurs semaines déjà. Mais ces derniers jours, son audace semble avoir dépassé les bornes. Dans une vidéo publiée lundi sur Twitter, la loutre de mer monte sur la planche d’un amateur de glisse effrayé, qui tente en vain de retourner son longboard pour lui résister. Pas ému le moins du monde, le mammifère s’accroche et commence à mordre l’objet en mousse. Face à ce regain d’agressivité, les autorités ont décidé de sévir.

