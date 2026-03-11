Calavi: un aviculteur déposé en prison par son employeur pour vol de poulets

À Abomey-Calavi, un aviculteur comparaît devant la justice pour des faits présumés de vol de poulets sur la ferme où il travaillait. L’affaire, examinée mardi 10 mars 2026, a été renvoyée à la fin du mois, tandis que le prévenu retourne en détention. Un aviculteur a comparu devant le tribunal de Abomey-Calavi pour répondre d’accusations de vol de poulets sur une ferme située à Ouèdo, où il était employé et logé. Les faits se seraient produits dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026. À la barre, le plaignant, propriétaire de la ferme, a relaté que son employé l’avait alerté d’un supposé vol de poulets.

À son arrivée sur les lieux, il dit avoir constaté, après inventaire, la disparition de 255 sujets. Quelques jours plus tard, 143 autres poulets auraient également disparu de l’exploitation.

Interrogé sur cette seconde perte, l’aviculteur aurait expliqué à son employeur que les volailles étaient mortes, sans toutefois être en mesure d’en apporter la preuve.

Des explications jugées peu convaincantes par le propriétaire de la ferme, qui affirme par ailleurs que, après le licenciement du prévenu, des personnes se sont présentées sur le site pour acheter des poulets, alors qu’aucune autorisation de vente n’avait été donnée.

Poursuivi pour vol, l’aviculteur, actuellement détenu, a rejeté les accusations portées contre lui. À l’audience, il a maintenu que les 143 poulets étaient morts et non dérobés. Le plaignant s’est constitué partie civile et réclame la somme de 429 000 francs CFA, correspondant à la valeur estimée des 143 sujets manquants, fixée à 3 000 francs CFA l’unité.

Après avoir entendu les différentes parties, le tribunal d’Abomey-Calavi a décidé de renvoyer le dossier au 31 mars 2026 pour la poursuite des débats. En attendant cette nouvelle audience, le prévenu a été reconduit en détention selon les informations de Libre Express.