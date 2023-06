Cafards et blattes: les dangers liés à leur présence chez vous

La présence des cafards ou blattes dans les logements ou les entreprises pose des problèmes sanitaires mais aussi économiques. Le risque d’une infestation de cafards est alors important. Découvrez dans cet article les dangers liés alors à leur présence chez vous.

Outre les moustiques, les cafards font également partie des insectes les plus détestés. Pourtant, elles se reproduisent très rapidement et sont capables de s’adapter aux environnements les plus divers. De plus, elles savent très bien se cacher et sont souvent difficiles à détecter. En plus de détruire nos biens vu qu’ils mangent de tout, les cafards et les blattes sont des porteurs de germes et peuvent propager des maladies très rapidement. Il faut savoir qu’ils sont surtout attirés par les milieux chauds et humides. D’ailleurs, dans les climats tropicaux, ils peuvent devenir un véritable fléau.

Bien que petites, les cafards et les blattes sont très dangereux. En effet, ils sont porteurs de plus de 40 espèces de bactéries pathogènes. Parmi ces dernières, on peut citer:

La dysenterie, infection bactérienne ;

La salmonellose, qui se traduit par des fièvres et diarrhées ;

La tuberculose, maladie infectieuse provoquée par une mycobactérie ;

La fièvre typhoïde, en lien avec la salmonellose ;

De plus, ils transportent souvent des déchets et des excréments sur leurs pattes. En outre, les blattes possèdent également des allergènes qui aggravent l’asthme et provoquent des réactions allergiques. Cependant, tout le monde n’est pas sensible aux allergènes de blattes.

