CAF-Ligue des champions: Coton FC s’incline face à l’ASEC Mimosas

Coton FC s’est incliné face à l’ASEC Mimosas (1-2), dimanche, dans le cadre de la manche aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

Mauvaise sortie pour Coton FC pour ses débuts en Ligue des champions africaine. Opposés dimanche à l’ASEC Mimosas dans le cadre de la phase aller du premier tour préliminaire de la C1 sur le continent, les champions du Bénin se sont inclinés sur le score de 2-1. Une défaite qui compromet les chances de qualification des Cotonculteurs au second tour prévu dans une semaine.

Le résumé de la rencontre

Avec un mercato XXL avec notamment l’achat de l’ancien défenseur d’Enyimba, Nabil Yarou, Coton FC avait des arguments pour arracher sa première victoire face aux géants ivoiriens. Sauf que cela ne se produira jamais. Certes, les deux équipes ont livré un bon match dans l’ensemble, mais le réalisme était beaucoup plus du côté des Ivoiriens.

Ces derniers étaient même les premiers à lancer les hostilités avec l’ouverture du score sur un but précoce de Aubin Kouamé à la 2è minute. Mais derrière, les Béninois vont rapidement réagir avec l’égalisation signée Salim Bawa sur penalty (4è). Un score qui restera inchangé jusqu’à la pause malgré les quelques incursions des locaux dans le camp ivoirien.

Au retour des vestiaires, le jeu va relativement changer de physionomie avec les visiteurs de plus en plus dangereux dans la moitié de terrain des Béninois qui semblaient se contenter du match nul. A la suite d’un contre-attaque à l’heure de jeu, Pacôme Zouzoua va crucifier le gardien de but de Coton FC pour le 2-1.

Malgré les dernières tentatives des béninois pour recoller à la marque, le score restera inchangé jusqu’à à la fin. Le Champion du Bénin s’incline ainsi au terme de la manche aller. Le match retour aura lieu le 18 septembre prochain à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire.