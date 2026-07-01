C à vous : Anne-Élisabeth Lemoine sera de retour à la rentrée malgré la proposition pour Télématin

À l’approche de la saison télévisuelle 2026-2027, les mouvements dans les grilles des chaînes publiques françaises agitent le monde médiatique. Parmi les annonces les plus commentées figure la décision d’Anne-Élisabeth Lemoine, présentatrice emblématique de l’émission C à vous sur France 5. Malgré une proposition séduisante de France 2 pour prendre les commandes de la matinale Télématin, la journaliste de 55 ans a choisi de demeurer fidèle à son programme de prédilection. Ce choix confirme son ancrage dans une émission qu’elle anime depuis 2017 et souligne ses priorités personnelles et professionnelles à l’orée d’une nouvelle année électorale et d’un cinquième passage à Cannes.

Les réaménagements dans les médias se précisent avant la rentrée. Plusieurs personnalités changent de cap, à l’image de Nagui qui quitte La Bande Originale sur France Inter, Olivier Minne qui prend la relève de Laetitia Millot au Meilleur Pâtissier, ou encore Thomas Sotto qui abandonne la matinale de RTL. Au centre des conversations, la question de la relève à Télématin avec le départ annoncé de Maya Lauqué et Damien Thévenot. Il fut un temps envisagé qu’Anne-Élisabeth Lemoine prenne le relais de ces figures historiques. Un poste qui lui aurait offert non seulement une importante visibilité mais aussi un rôle de productrice, lui conférant une influence accrue sur le contenu et la production du programme.

Le 9 juin 2026, Le Parisien révélait que Philippe Corbé, directeur de l’information à France Télévisions, avait formellement proposé à la journaliste de succéder à ses prédécesseurs. Malgré les avantages apparents de ce poste matinal stratégique, Anne-Élisabeth Lemoine a décidé de décliner l’offre. Pierre-Antoine Capton, patron de 3e œil Productions, maison de production responsable de C à vous depuis 2009, a confirmé dans une interview à Brut le 28 juin, que l’animatrice était maintenue à la tête de son émission de talk-show quotidien pour la dixième saison consécutive.

Anne-Élisabeth Lemoine : pourquoi a-t-elle refusé « Télématin » ?

Les explications sur cette surprenante décision ont été précisées quelques jours plus tard, le 13 juin, par Le Parisien. Selon le quotidien, la décision d’Anne-Élisabeth Lemoine s’est construite après de longues discussions avec ses proches. Si le poste proposé comprenait un contrat très attractif financièrement, cette dimension ne constituait pas la motivation principale pour la journaliste.

Un proche de la présentatrice a confié que « l’argent n’a jamais été le moteur de Babeth », rappelant que sa rémunération actuelle est inférieure à celle de plusieurs de ses collègues animatrices. Ainsi, d’autres éléments personnels ont semblé avoir une influence déterminante dans le choix d’Anne-Élisabeth Lemoine. Très attachée à C à vous, elle a exprimé le souhait de continuer à animer cette émission, notamment parce que l’année 2027 sera marquée politiquement, offrant un terrain éditorial riche pour son talk-show.

Par ailleurs, Anne-Élisabeth Lemoine est également connue pour son engagement au Festival de Cannes, où elle intervient régulièrement, et elle souhaite vraisemblablement maintenir ce lien culturel fort avec son équipe et son public. Enfin, le timing décalé et la charge que nécessite la présentation d’une matinale ne cadre pas avec son rythme de vie personnel. En effet, la matinale bouleverse profondément l’horloge biologique et entraîne des contraintes familiales importantes. Il lui paraissait inenvisageable de sacrifier son équilibre familial au profit d’un poste plus exposé mais radicalement différent.