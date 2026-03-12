Burundi : l’ex-Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni, condamné à la prison à vie, libéré provisoirement pour raisons médicales

Mercredi 11 mars 2026, un magistrat a indiqué qu’Alain-Guillaume Bunyoni, ancien chef du gouvernement burundais, a obtenu une remise en liberté provisoire motivée par des raisons de santé.

Selon les informations recueillies, il a été autorisé à regagner son domicile de Bujumbura afin d’y poursuivre des soins. Placé en hospitalisation depuis octobre, M. Bunyoni a quitté l’établissement de Gitega au moment de sa libération. En décembre dernier, il avait déjà été évacué pour quelques jours vers un hôpital de Bujumbura, dans un état que son entourage jugeait alors alarmant.

Condamné à la réclusion à perpétuité à la fin de l’année 2023 pour atteinte à la sûreté intérieure de l’État, tentative de coup d’État et enrichissement illicite, l’ex-Premier ministre avait vu son état de santé se dégrader au fil des mois passés en détention.

Plusieurs organisations de défense des droits humains font état d’un diabète sévère dont il souffrirait, une pathologie qu’elles estiment aggravée par les conditions de son incarcération.

Ancien homme fort du régime et proche de Pierre Nkurunziza

Général de formation et figure influente du pouvoir, Alain-Guillaume Bunyoni a longtemps occupé une place centrale dans l’appareil d’État burundais. Proche du défunt président Pierre Nkurunziza, il a dirigé durant plus d’une décennie le ministère de la sécurité publique avant d’être élevé au poste de Premier ministre par Évariste Ndayishimiye en 2020.

Perçu comme l’un des cadres les plus intransigeants du régime, son itinéraire politique s’est brusquement interrompu en 2022 lorsqu’il a été écarté de ses fonctions, quelques jours après que le chef de l’État a évoqué une prétendue tentative de putsch visant sa personne. Lors des audiences qui ont suivi, le général Bunyoni a rejeté l’ensemble des accusations portées contre lui.