Burna Boy remporte le prix du meilleur acte africain aux MTV EMA 2022 en Allemagne

Véritable pilier de l’afrobeat, Burna Boy continue d’ajouter des distinctions à son riche et lourd palmarès. La superstar nigériane vient de remporter le prix du meilleur acte africain aux MTV EMA 2022.

Ce dimanche 13 novembre s’est tenue au PSD Bank Dome de Düsseldorf, en Allemagne, la cérémonie des MTV EMA édition 2022. A l’issue de cet évènement qui a regroupé plusieurs artistes chanteurs, c’est le roi de l’afrobeat qui a réussi à remporter le trophée du meilleur acte africain.

Nominé aux côtés des stars telles que Ayra Starr, Black Sheriff, Tems, Zuchu et Musa Keyz, l’artiste surnommé le géant africain a surclassé ses collègues pour se positionner à la première place pour la deuxième fois consécutive. En effet, l’artiste Damini Ebunoluwa Ogulu de son vrai nom a réussi à conserver sa place de champion aux MTV EMA.

Pendant ce temps, Taylor Swift a été sacrée reine de la soirée après avoir raflé quatre prix pour « All Too Well », dont celui du meilleur artiste, de la meilleure vidéo, de la meilleure pop et de la meilleure vidéo longue durée.

De leurs côtés, Nicki Minaj, David Guetta et SEVENTEEN ont chacun obtenu 2 récompenses. Nicki Minaj a remporté la meilleure chanson et le meilleur hip hop pour « Super Freaky Girl ». Guetta a remporté la meilleure collaboration et la meilleure électronique pour « I’m Good (Blue) », une collaboration avec Bebe Rexha . SEVENTEEN a reçu le prix de la meilleure nouvelle et de la meilleure poussée.