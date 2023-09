Burkina: un réseau de présumés malfrats démantelé à Ouagadougou

- Publicité-

La police burkinabé a annoncé ce mardi, avoir demantelé un groupe de présumés malfrats à Ouagadougou, la capitale du pays. Au total, 05 membres du groupe ont été appréhendés par la police.

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité urbaine, la Police Nationale, à travers le Commissariat de Police de District (CPD) de la commune de Saaba, a mis fin aux activités illicites d’un réseau de présumés malfrats qui s’étaient spécialisés dans les détournements de camions de marchandises diverses (riz, nattes, objets plastiques, etc.) qui transitent le Burkina Faso vers d’autres pays de la sous-région.

Mode opératoire

Relativement au mode opératoire du groupe, le chef de gang, nommé N.A. et basé à Lomé, était chargé de rechercher des camions qu’il mettait à la disposition des commerçants qui désiraient charger leurs marchandises au port de Lomé. Il ciblait les marchandises qui devaient transiter par le Burkina Faso vers d’autres pays de la sous-région. Une fois les camions chargés, il jouait alors à l’intermédiaire, notamment pour le paiement des frais de transport des chauffeurs avec qui il échangeait les contacts.

Dès qu’un chauffeur démarrait et après avoir parcouru une certaine distance, il l’appelait pour lui dire que les marchandises devront finalement être déchargées à Ouagadougou. Et au même moment, N.A. usait de tout son possible pour devancer le chauffeur à Ouagadougou. Sur place, il lui faisait des offres alléchantes telles le paiement de tous les frais de transport prévus jusqu’à destination avec une bonification comprise entre 300.000 et 500.000 FCFA s’il acceptait décharger les marchandises à Ouaga. Parallèlement, il prenait le soin de rechercher des clients à Ouagadougou prêts à acheter les marchandises détournées.

Grâce à la collaboration de la population, les enquêteurs ont réussi à appréhender cinq (05) membres du groupe. Ils ont également pu retrouver et saisir un camion et son contenu, précisément les marchandises préalablement détournées et vendues, qu’ils ont reconditionnées dans ledit camion et mis à la disposition du service de la Brigade mobile des Douanes.

Il est à noter que cinq (05) camions chargés de marchandises étaient ciblés par le réseau.