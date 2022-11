Burkina – Togo: Lomé extrade trois capitaines proches de l’ex-président Damiba

Accusés de vol d’aéronef, de désertion et de complot, les capitaines Sidsoré Abdoul Kader Ouédraogo, Hassan Salem Diallo et Didas Charles Ouédraogo, réputés proches de Damiba, ont été arrêtés et extradés du Togo où ils étaient en exil.

Les trois pilotes, Sidsoré Abdoul Kader Ouédraogo, Hassan Salem Diallo et Didas Charles Ouédraogo, qui avaient suivi l’ex-président burkinabé Paul-Henri Damiba pour s’exiler au Togo, après le coup d’Etat du vendredi 30 septembre 2022, sont dans de beaux draps.

Soupçonnés de préparer un nouveau coup d’Etat depuis le Togo, pour reverser les nouvelles autorités de Ouagadougou, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont été arrêtés et extradés du Togo pour le Burkina Faso.

Selon la presse d’Etat burkinabé, des messages interceptés par les hommes du président Ibrahim Traoré accablent sérieusement les trois capitaines sur leurs intentions d’en découdre avec le MPSR II. « A cet effet, une procédure a été enclenchée à leur encontre. Les pilotes, réputés proches de Damiba, sont accusés de vol d’aéronef, de désertion et de complot », précise la source.

Insécurité, mauvaise gestion et deux coups d’Etat…

Cette année, le Burkina Faso a connu deux coups d’Etat menés par des militaires, en raison du contexte sécuritaire du pays et de la mauvaise gestion. Le premier coup de force a eu lieu le lundi 24 janvier. Mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, ce coup de force a renversé le régime de l’ex-président Roch Kaboré qui était à son second mandat.

Plus de huit mois plus tard, soit le vendredi 30 septembre, le capitaine Ibrahim Traoré qui avait soutenu Damiba, s’est retourné contre son frère d’armes et l’a renversé. Prenant le pouvoir à son tour, M. Traoré a promis d’entreprendre des efforts nécessaires pour rétablir l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national, ceci, en union parfaite avec les forces vives de la nation.