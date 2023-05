Burkina – Terrorisme: le gouvernement organise une journée nationale de jeûne et de prières

- Publicité-

Au Burkina Faso, les autorités ont organisé samedi une journée de jeûne et de prières pour un « retour rapide et définitif de la paix » dans le pays.

Samedi 20 mai, sur toute l’étendue du territoire burkinabè, toutes les confessions religieuses et les coutumiers ont organisé des séances de prières et d’adoration pour la paix, dans le pays qui lutte depuis huit ans maintenant contre les groupes armés terroristes. Cette action a été décidée par le gouvernement en conseil de ministres, le mercredi 3 mai 2023.

Selon le ministre en charge de l’Administration territoriale, le colonel Boukaré Zoungrana, l’objectif de « rassembler tous les Burkinabè sans distinction de religion ni de croyance dans une communion de prière pour un retour rapide et définitif de la paix au Burkina Faso ». C’est ainsi que de milliers de fidèles se sont tournés vers Dieu, ce samedi 20 mai pour la paix et la cohésion sociale dans le pays.

- Publicité-

Selon le ministre en charge de la Communication, porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, cette journée de jeûne et de prières a été un succès parce que le Burkina Faso est un pays de foi et de spiritualité. « Nous avons la foi que toutes les intentions qui ont été manifestées aujourd’hui trouveront grâce aux yeux de Dieu afin que notre pays retrouve rapidement la paix et que nous puissions nous unir pour bâtir ce pays », a déclaré le ministre, rapporté par Lefaso.net.

Plusieurs délégations composées de membres du gouvernement se sont rendues sur les différents sites de prières. « Les forces de défense et de sécurité ont également participé à toutes les séances de prières », nous rapporte RFI.