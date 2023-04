Burkina: signature de contrats de cession de 02 importantes mines à une compagnie turque

- Publicité-

Le gouvernement burkinabè a signé des contrats de cession de deux actifs miniers avec la société turque AFRO TURK. Les mines de manganèse de Tambao et d’or d’Inata, situées dans le Sahel burkinabè, seront exploitées industriellement pour un montant de 30 milliards de FCFA (50,4 millions de dollars).

L’exploitation minière est un secteur économique important au Burkina Faso qui compte parmi les plus grands producteurs d’or d’Afrique. Toutefois, la crise sécuritaire dans la région a entraîné la fermeture de nombreux sites miniers industriels et l’abandon de certains sites d’exploitation artisanale. Dans ce contexte, la signature de ces contrats de cession représente une opportunité pour le pays de relancer le secteur minier.

La mine industrielle du manganèse de Tambao renferme plus de 100 millions de tonnes de minerai, ce qui permettra de générer 1 000 emplois directs et 3 000 emplois indirects ainsi que des recettes au profit du budget de l’Etat. Quant à la mine d’or d’Inata, son exploitation favorisera un accroissement des ressources minières et la création de nouveaux emplois.

- Publicité-

Selon le ministre burkinabè en charge des Mines, Simon-Pierre Boussim, l’apport de l’exploitation de ces mines à la lutte contre l’insécurité fait partie des conditions d’octroi de ces actifs miniers. En effet, la société turque AFRO TURK est chargée de construire des bases pour les forces de défense et de sécurité burkinabè dans ces sites miniers, ce qui contribuera à la résolution de la crise d’insécurité que le pays vit actuellement.

La signature de contrats de cession de deux importantes mines au Burkina Faso représente un pas en avant pour le développement du secteur minier du pays. Elle permettra de créer de nouveaux emplois et de générer des recettes pour le budget de l’Etat. De plus, la contribution de la société turque AFRO TURK à la lutte contre l’insécurité dans la région est une preuve de son engagement envers le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises.