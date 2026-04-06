Burkina : pourquoi les propos d’Ibrahim Traoré sur la démocratie font autant réagir

Les commentaires se multiplient dans les médias depuis la diffusion, jeudi soir, d’un entretien télévisé accordé par le chef de la junte burkinabè. À l’issue de cette intervention, de nombreux éditorialistes ont estimé que le dirigeant avait enterré les espoirs d’un retour rapide à un régime civil.

Lors d’une interview télévisée diffusée début avril, le dirigeant burkinabè a affirmé que « la démocratie, ce n’est pas pour nous », appelant les populations à « oublier la question de la démocratie » dans le contexte actuel. Il a également écarté toute perspective électorale à court terme, estimant que les priorités du pays se situent ailleurs. Ces propos marquent une rupture assumée avec le modèle démocratique libéral, perçu par le chef de la junte comme inadapté aux réalités nationales et aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté.

Dans son argumentaire, Ibrahim Traoré met en avant la nécessité de privilégier la souveraineté, la stabilité et la lutte contre l’insécurité, dans un pays durement touché par les violences jihadistes. Cette position s’inscrit dans la continuité des décisions prises depuis son arrivée au pouvoir, notamment la prolongation de la transition et la mise à l’écart du calendrier électoral initialement annoncé.

Si certains soutiens saluent un discours de rupture avec les « modèles importés », de nombreux observateurs y voient au contraire un signal préoccupant quant à l’avenir des libertés politiques et au retour à un régime civil, alimentant ainsi un débat de plus en plus vif sur la trajectoire politique du Burkina Faso.

Plusieurs titres ont dénoncé le virage pris par le dirigeant burkinabè. Loin d’annoncer une voie vers des institutions pluralistes, ses propos ont été perçus comme une fermeture nette à l’égard des modèles démocratiques classiques, invitant la population à ne plus compter sur des mécanismes électoraux à l’occidentale.

Le contexte explique en partie ces réactions. Installée au pouvoir après le putsch de janvier 2022, la junte avait promis une transition aboutissant à des élections en 2024. Mais une nouvelle charte a depuis prolongé la période de transition de plusieurs années et préparé des conditions qui permettent au chef militaire de briguer des mandats publics, tandis que les organes et partis chargés d’organiser et d’animer la compétition politique ont été neutralisés.

Parallèlement, l’exécutif en place a resserré son contrôle sur l’information. Des médias internationaux ont vu leur diffusion interrompue et certains journalistes étrangers ont été contraints de quitter le pays, nourrissant l’accusation d’un repli autoritaire.

L’emprise du pouvoir sur l’espace public

Dans la presse locale, les interprétations divergent mais la tonalité dominante reste celle d’un pouvoir déterminé à encadrer étroitement la scène publique. Un quotidien ouagalais a salué la rupture avec ce qu’il présente comme des modèles importés et valorisé une orientation priorisant le développement économique national et la lutte contre l’insécurité au détriment des procédures démocratiques formelles.

En revanche, des médias de la sous-région ont vigoureusement critiqué cette posture. Ils dénoncent la tentation de justifier par la crise sécuritaire la concentration des prérogatives politiques et l’absence de reddition de comptes, estimant que l’argument selon lequel la démocratie « ne conviendrait pas » au continent sert souvent à verrouiller le pouvoir.

Au plan international, la rupture se manifeste aussi par des tensions avec les organisations de défense des droits humains. Après la publication d’un rapport attribuant des exactions à des groupes jihadistes mais aussi à des éléments des forces de sécurité et à leurs alliés, les autorités burkinabè ont réagi avec hostilité, qualifiant l’étude d’instrument de dénigrement et rejetant les allégations portées contre leurs troupes.