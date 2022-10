Burkina: nouvelle attaque terroriste à Djibo, au Nord du pays, plusieurs morts

L’armée burkinabè vient encore d’être attaquée à Djibo dans une embuscade tendue par des hommes armés venus en grand nombre. L’attaque a coûté la vie à dix soldats ce lundi 24 octobre 2022, selon un communiqué de la direction de la communication de l’Etat-major des armées.

La ville de Djibo, dans le nord du Burkina Faso, vient encore d’être ciblée par des hommes armés. «Le 14e Régiment Interarmes de Djibo a fait face, dans la matinée du 24 octobre 2022, à une attaque terroriste qui a visé sa base. Les éléments du régiment ont vaillamment riposté aux tirs directs et indirects de l’ennemi venu en nombre important», indique le communiqué de la Direction de la Communication et des Relations publiques de l’état-major général des Armées (CEMGA).

Le texte rassure que «des renforts aériens ont été déployés dans la zone pour assurer les opérations de secours et de riposte». «Le bilan provisoire établi fait état de 10 militaires tombés au cours des combats et une cinquantaine de blessés qui ont été pris en charge», précise le communiqué qui note que côté ennemi, «au moins 18 corps de terroristes ont été dénombrés au cours des opérations de ratissage qui sont toujours en cours».

Djibo, ville du nord du pays qui abritait l’un des plus grands marchés à bétail de la région, est assiégée depuis sept mois par des groupes armés islamistes. Les extrémistes ont restreint les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la ville et ont coupé l’approvisionnement en eau. Peu de camionneurs souhaitent s’exposer à la menace des djihadistes.