Burkina: les grandes lignes du projet de loi portant révision de la constitution adopté

- Publicité-

L’Assemblée Législative de la TRansition du Burkina Faso (ALT) a adopté à la majorité, le projet de loi portant révision de la constitution. Ce projet de loi comporte essentiellement deux articles.

Le projet de loi portant révision de la constitution adopté au Burkina Faso, comporte deux (02) articles. Le premier article consacre les modifications et le deuxième porte sur la formule exécutoire.

Les innovations majeures du présent projet de loi sont: l’officialisation, par loi, des langues nationales en lieu et place du français qui sera désormais, avec l’anglais, des langues de travail et l’élargissement des missions du Conseil constitutionnel qui, en plus de ses missions classiques déjà consacrées par la constitution, se chargera désormais de réguler le fonctionnement des institutions et l’activité des pouvoirs publics d’une part et de contrôler la procédure de révision de la constitution d’autre part.

Le réaménagement du CSM et la supression de la HCJ

En termes d’innovations majeures, on note également: le réaménagement de la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) qui comprendra désormais des personnalités non magistrats; l’élection de son Président par ses membres, l’exclusion du CSM des personnes siégeant dans l’organe dirigeant d’une organisation syndicale ou associative de magistrats ainsi que de celles qui militent dans l’organe dirigeant d’un parti ou formation politique. La nomination des magistrats du parquet, sur proposition du Ministre chargé de la justice et l’institution de chambres disciplinaires et de carrière;

- Publicité-

La supression de la Haute Cour de Justice (HCJ) pour confier le jugement des dirigeants politiques aux juridictions de droit commun à fonctionner plus régulièrement, à savoir la chambre criminelle de la cour d’appel de Ouagadougou assistés de juges parlementaires et le réaménagement du régime de responsabilité pénale des dirigeants politiques;

L’institution de mécanismes traditionnels et alternatifs de règlement des différends basés sur nos réalités socio-culturelles et la supression du Conseil Économique et Social (CES), du Médiateur du Faso.

L’institution du Conseil national des communautés pour impliquer davantage nos leaders religieux et coutumiers dans la résolution des conflits sociaux, d’une part et l’implication des communautés dans la gestion des affaires publiques, d’autre part et la constitutionnalisation de l’Agence Nationale de Renseignement (ANR) qui devient le Conseil national de sécurité d’État.