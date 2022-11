Burkina: le président Ibrahim Traoré annoncé chez Assimi Goita, une visite stratégique

Dans un communiqué du ministère des Affaires Etrangères du Mali, dont BENIN WEB TV a pris connaissance, le chef d’Etat du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, sera à Bamako, la capitale malienne, ce mercredi 2 novembre 2022. Il atterrira à l’Aéroport international Président Modibo KEITA Sénou à 15 heures, selon le communiqué officiel.

« Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Direction du Protocole de la République) présente ses compliments aux Missions diplomatiques et Postes consulaires au Mali et a l’honneur de les informer de la visite d’amitié et de travail de Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traore, Président de la Transition du Burkina Faso, le mercredi 02 novembre 2022 », indique le communiqué.

L’avion qui va transporter le chef d’Etat du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, va atterrir au Mali, à 15 heures ce mercredi et le décollage est prévu pour 17 heures 40 minutes (Mise en place terminée à 17h 20).

A Bamako, le capitaine Ibrahim Traoré va aborder les problèmes sécuritaires entre le Burkina Faso et le Mali avec son homologue, le colonel Assimi Goita. D’autres visites avec des pays voisins victime du terrorisme sont aussi prévues.

Une première visite stratégique

Pour son premier déplacement depuis son avènement au pouvoir par voie de force, le capitaine Ibrahim Traoré a choisi le Mali. Cette visite de proximité qui se justifie par le contexte sécuritaire que partage les deux pays, est d’ordre stratégique.

Selon certaines sources contactées par BENIN WEB TV, le capitaine Traoré cherche à faire bonne figure auprès de sa population, dont la majorité voudrait le renforcement de coopération avec le Mali et de surcroit, avec la Russie qui est un partenaire stratégique de Bamako. Les manifestations avant, pendant et après son coup d’Etat du vendredi 30 septembre 2022, ont insistement appelé à rompre la collaboration avec la France et se tourner vers la Russie. Le modèle malien est envié par des hommes intègres. Traoré serait-il en quête des conseils de son voisin Goita?