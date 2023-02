Burkina: le gouvernement réagit à l’assassinat de 02 employés de Médecins Sans Frontières

Deux employés de l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF), tous des burkinabé, ont été tués dans une attaque des hommes armés contre leur véhicule le mardi 7 février 2023. Dans un communiqué ce jeudi, le gouvernement burkinabé a exprimé sa compassion aux familles éplorées par cette terrible tragédie.

Le mercredi 08 février 2023, une équipe de quatre (04) employés de l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) composée de 3 Burkinabè et d’une Congolaise, en provenance de Dédougou pour une mission à Tougan est tombée dans une embuscade tendue par des hommes armés à Diouroum, village situé à environ dix (10) kilomètres de la ville de Tougan.

02 rescapés retrouvés

Les assaillants ont effectué des tirs sur le véhicule et mortellement atteint deux (02) des occupants, tous de nationalité Burkinabè. Les opérations de ratissage effectuées par les Forces de Défense et de Sécurité ainsi que les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont permis de retrouver les deux (02) autres occupants du véhicule, rescapés de l’attaque.

Suite aux constats d’usage, des dispositions ont été prises pour le transfert des corps des victimes en vue de les mettre à disposition des familles conformément à leur volonté.

En cette tragique et douloureuse circonstance, le Gouverneur de la Région de la Boucle du Mouhoun, a formulé, au nom du gouvernement burkinabé, sa compassion aux familles éplorées et leur a présenté ses sincères condoléances. Il a par ailleurs, exprimé sa reconnaissance et adressé ses encouragements à l’ONG MSF et à l’ensemble des autres acteurs humanitaires actifs dans la région, pour leur engagement auprès des autorités burkinabè dans la quête des réponses les meilleures pour venir en aide aux populations victimes de la lâcheté et de la barbarie terroriste.