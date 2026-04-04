Burkina : Le gouvernement débloque plus de 23 milliards FCFA pour renforcer l’éducation de base

Le gouvernement burkinabè a approuvé, lors du conseil des ministres du 2 avril, la passation et l’exécution de marchés publics visant la mise en œuvre des « projets spécifiques 2026 » du ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MEBAPLN), mobilisant 23,19 milliards FCFA entièrement financés par le budget de l’État pour l’exercice 2026. Le dispositif vise l’acquisition rapide de biens et services destinés à améliorer les conditions d’apprentissage et le taux de scolarisation, particulièrement dans les zones rurales et vulnérables.

Selon le communiqué officiel rendu public après la réunion gouvernementale, l’enveloppe doit permettre de répondre à des besoins urgents du secteur éducatif dans des délais raccourcis. Les marchés concernent des fournitures scolaires, des manuels pédagogiques et l’approvisionnement en vivres des cantines scolaires. La décision s’inscrit dans une logique opérationnelle visant à rendre disponibles, avant la rentrée, des ressources matérielles essentielles au fonctionnement des établissements d’enseignement de base.

Les trois axes prioritaires identifiés par l’exécutif sont présentés comme complémentaires : la mise à disposition du « cartable minimum » pour garantir à chaque élève les fournitures de base, la fourniture de manuels scolaires afin d’étoffer l’offre pédagogique dans les classes, et l’approvisionnement des cantines scolaires pour soutenir la scolarisation et la rétention des élèves. Le communiqué souligne que ces actions ciblées répondent à des urgences identifiées par le ministère pour l’année 2026.

Modalités financières et procédures de mise en œuvre

Le montant total de 23,19 milliards FCFA sera puisé intégralement dans le budget national de l’exercice 2026, précise le texte officiel. Le recours aux marchés publics, autorisé par le conseil des ministres, a été présenté comme le mécanisme juridique et administratif retenu pour l’acquisition des biens et services. L’objectif affiché est de réduire les délais habituels de passation afin de permettre une exécution rapide des commandes et livraisons.

La procédure de passation et d’exécution des marchés publics, telle qu’approuvée, prévoit des étapes visant à faciliter l’engagement des fournisseurs et prestataires sollicités par le MEBAPLN. Le gouvernement insiste sur la nécessité d’une gestion scrupuleuse des fonds publics dans le cadre de ces opérations, avec des contrôles administratifs et financiers prévus conformément aux règles en vigueur.

Sur le plan opérationnel, la fourniture du cartable minimum correspond, selon le communiqué, à un ensemble de fournitures essentielles distribuées aux élèves dès l’ouverture des classes pour réduire les inégalités d’accès aux outils d’apprentissage. La livraison des manuels scolaires vise à pallier les carences en supports pédagogiques constatées dans certaines localités, tandis que l’approvisionnement des cantines concerne l’achat et la distribution de denrées pour assurer un repas scolaire régulier dans les établissements ciblés.

Le gouvernement indique enfin que l’accélération des procédures permettra au ministère de mieux répondre aux défis logistiques et pédagogiques identifiés dans le secteur de l’enseignement de base. La mise en œuvre de ces marchés doit intervenir dans le cadre des crédits dégagés pour 2026 et selon les modalités administratives définies par le MEBAPLN.