Burkina: le capitaine Ibrahim Traoré fait des promesses pour la situation de Djibo

Mardi 11 octobre 2022, alors qu’il recevait le mouvement sauvons Djibo, le capitaine Ibrahim Traoré, a promis mettre les bouchées doubles pour que la situation de Djibo, ville sous contrôle terroriste, sois totalement réglée.

Le nouveau président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, le mardi 11 octobre 2022, le Mouvement sauvons Djibo et les personnes déplacées internes (PDI) du Burkina. Au cours de ce tête-à-tête, les initiateurs ont fait le bilan de l’opération humanitaire spontanée qui a permis de collecter environ 400 tonnes de vivres.

« Nous avons initié une collecte de dons en faveur de la ville de Djibo qui est en urgence alimentaire et l’ensemble des PDI du Burkina Faso. Cette opération a été initiée suite aux événements que le Burkina Faso a connus dans la période du 30 septembre », a indiqué le porte-parole du Mouvement, Alain Traoré alias Alino Faso, à sa sortie d’audience.

Le Capitaine Ibrahim Traoré, qui a salué cette initiative, a indiqué que les vivres seront acheminés dans les meilleurs délais dans les provinces concernées.

Les représentants du Mouvement ont par ailleurs indiqué qu’une nouvelle opération humanitaire sera lancée courant décembre, pour toujours venir en aide aux Burkinabè en situation difficile.

Ibrahim Traoré atténue la faim à Djibo

Djibo, ville située dans la province du Soum et la région du Sahel au Burkina Faso, se trouve à 200 km au nord de Ouagadougou. Elle est sous le blocus des groupes armés depuis plusieurs semaines. En manque de quoi se nourrir, plusieurs personnes décèdent. La situation est plus qu’alarmante et très révoltante. Un convoi militaire censé ravitaillé la ville a été pris en embuscade il y a quelques semaines avec comme bilan, plusieurs soldats décédés.

Arrivé au pouvoir par un coup de force militaire le vendredi 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a d’ores et déjà mené des actions sociales à l’égard de Djibo. En effet, au moins 70 tonnes de vivres ont été larguées par hélicoptère pour atténuer la faim à Djibo.