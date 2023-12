Burkina: la police met fin aux activités de 02 groupes de présumés malfrats

- Publicité-

Dans le cadre de sa lutte engagée contre le grand banditisme en milieu urbain, la Police Nationale du Burkina Faso, a annoncé ce vendredi, avoir mis fin au parcours de deux (02) groupes de présumés malfrats à Ouagadougou.

« Avec la collaboration de la Brigade Spéciale des Investigations Anti-Terroriste et de lutte contre la criminalité organisée (BSIAT) et de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Ziniaré, le Service Régional de la Police Judiciaire du Centre (SRPJ-C) a mis fin au parcours de deux (02) réseaux de présumés délinquants à Ouagadougou », annonce un communiqué de la police burkinabé. Ces groupes, précise le communiqué, « s’étaient spécialisés dans les agressions, les vols à main armée, les cambriolages et le recel ».

Au nombre de quinze (15) individus, dont l’âge est compris entre 24 et 40 ans, ces malfaiteurs écumaient les populations de Karpala, Balkuy, Nioko, Gampela, Dassasgho, Zone I, Patte d’Oie, Tampouy, Cissin, Bendogo, Ragnongo, Saaba, Loumbila et Ziniaré.

Un préjudice estimé à plus de 50 millions de FCFA

Le 1er réseau, formé de trois (03) personnes, ciblait en générale les stations-services, les alimentations et les quincailleries. Les membres procédaient d’abord au repérage des lieux précités présentant un niveau minimal ou moyen de sécurité. A l’aide d’armes à feu, ils parvenaient à désarmer et à immobiliser les vigiles trouvés sur les lieux avant d’effectuer leur opération. Ils prenaient le soin de détruire le système de vidéo-surveillance existant avant de quitter les lieux.

Quant au 2e groupe, fort de douze (12) personnes et bien organisé, ses membres procédaient à la filature de leurs cibles durant plusieurs jours. Ils reconstituaient ainsi les parcours de leurs victimes qu’ils prévoyaient agresser avant de passer à l’action. A la fin de leurs opérations, certains biens volés étaient convoyés vers un pays voisin où le groupe avait des ramifications avec des délinquants locaux pour y être écoulés.

Il est à noter que ces deux gangs ont à leur actif plusieurs dizaines de vols et de cambriolages avec un préjudice estimé à plus de 50 millions de FCFA.

Grâce à la collaboration des populations, les investigations ont permis de démanteler l’ensemble de ces deux groupes et saisir une importante quantité d’objets volés, notamment trois (03) pistolets automatiques, des minutions, un (01) véhicule, plusieurs motos de diverses marques, des sacs contenant des chaussures et du numéraire.