Burkina: la police démantèle 02 réseaux de délinquants à Ouagadougou

La police burkinabé a annoncé ce mardi, avoir arrêté deux réseaux de délinquants à Ouagadougou, la capitale du pays. Ceci, dans le cadre de sa mission de lutte contre la criminalité urbaine.

Un pistolet automatique, des minutions, de la drogue à haut risque, un important lot de divers faux documents administratifs, des cachets contrefaits de plusieurs services publics et privés et de faux timbres communaux sont entre autres objets saisis des mains de deux (02) réseaux de malfrats par le commissariat central de police de la ville de Ouagadougou.

Les membres du premier groupe s’étaient spécialisés dans les vols à mains armées et de trafic de drogues. Ils menaient leurs activités illicites dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment Karpala, Katre-yaar, Rayongo, Zone 1, Tabtenga, Sinyiri et Balkuy. En effet, ils évoluaient tard la nuit en binôme motorisé. Ciblant les engins dits « originaux » et sous l’effet de la drogue, ils menaçaient leurs victimes à l’aide d’armes à feu et n’hésitaient pas à tirer à la moindre résistance.

A la fin de l’opération, un receleur se chargeait de convoyer les engins ainsi récupérés dans un pays voisin par le biais de jeunes qu’il payait entre 50.000 et 75.000 FCFA pour rouler les motos jusqu’au pays frontalier. A son retour à Ouagadougou, il ramenait de la drogue destinée à être vendue sur le marché.

Faux et usage de faux en écriture publique et privée

Les membres du deuxième réseau quant à eux, s’étaient spécialisés dans le faux et usage de faux en écriture publique et privée, contrefaçon des sceaux de l’Etat et usurpation d’identité. Leurs cibles potentielles étaient généralement les commerçants et les propriétaires de parcelles qui cherchaient des garanties pour contracter des prêts bancaires.

Un des membres, évoluant dans le domaine des expertises immobilières, était chargé de trouver des copies des documents de parcelles tels que l’attestation d’attribution, le permis urbain d’habiter ou des documents d’identité pour le groupe. Un second, informaticien et technicien du groupe, se chargeait de falsifier et d’établir les faux documents à l’aide d’un logiciel adapté à leur besoin. Ils arrivaient ainsi à concevoir toute sorte de documents et de cachets qu’ils voulaient.

Grâce à la collaboration des populations, les deux réseaux ont été démantelés et mis à la disposition des autorités compétentes pour les suites judiciaires.