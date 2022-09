Burkina: la justice condamne le Directeur de la mine de zinc de Perkoa

La justice du Burkina Faso a reconnu coupable, mercredi, le Directeur de la mine de zinc de Perkoa, Hein Frey, pour homicide involontaire et l’a condamné à 24 mois de prison avec sursis et une amende de 2 millions FCFA.

Le Directeur de la mine de zinc de Perkoa, Hein Frey est désormais fixé sur son sort dans l’affaire qui l’oppose aux parents des six victimes burkinabè, suite à l’inondation de la mine de zinc de Perkoa, il y a quelques mois. Les parents des victimes avaient déposé le 28 avril 2022, une plainte contre X pour « tentative d’homicide involontaire, mise en danger de la vie d’autrui et non-assistance à personne en danger ».

Le procès ouvert le 24 août 2022, au Tribunal de grande instance (TGI) de Koudougou, a fini par avoir un dénouement. En effet, Hein Frey, Directeur général de la société Nantou Mining poursuivi pour « exercice d’activités d’exploitation minières illégales, non-respect de la règlementation relative à la santé au travail et à la sécurité dans les mines, mise en danger de la personne d’autrui, non-assistance à personne en danger et des faits d’homicide involontaire », a été reconnu coupable. Selon le verdict de la justice, il a été condamné à 24 mois de prison avec sursis et une amende de 2 millions de FCFA.

Le deuxième accusé, Daryl Christensen, le responsable des opérations de Byrnecut, une société de sous-traitance à la mine de Perkoa a été déclaré coupable pour complicité d’homicide involontaire et condamné à 12 mois de prison avec sursis et une amende de 1 million de FCFA.

Pour rappel, le 16 avril 2022, 8 mineurs dont 6 burkinabè, un tanzanien et un zambien avaient disparu dans la mine souterraine de Perkoa dans la province du Sanguié dans le Centre-Ouest. Après 66 jours de recherches, tous les mineurs ont été retrouvés morts.