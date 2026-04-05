Burkina : la Coupe d’Afrique des Universités annoncée pour le 12 avril 2026

La première édition de la Coupe d’Afrique des Universités (CADU) se déroulera à Ouagadougou du 12 avril au 31 mai 2026, au stade Soccer Charles Kaboré (SCK). Huit équipes d’instituts et d’universités burkinabè s’affronteront dans un tournoi de football à sept, visant à promouvoir le sport étudiant et les échanges culturels entre étudiants nationaux et étrangers.

Le format retenu pour cette compétition distincte du Maracaña régional prévoit des rencontres à sept (six joueurs de champ et un gardien). L’événement, organisé sur une période d’un mois et demi, se concentre sur des établissements dont les diplômes jouissent d’une reconnaissance internationale, a précisé le président du comité d’organisation, Aubin Ouédraogo.

Les organisateurs annoncent la participation de huit équipes issues des universités et instituts de Ouagadougou. Selon les responsables, le critère de sélection a tenu compte à la fois de la représentativité des ressortissants étrangers au sein des campus et de l’engagement de ces établissements dans les compétitions nationales.

Organisation, objectifs et dispositifs

La CADU a été conçue pour encourager la pratique sportive en milieu universitaire tout en favorisant le fair-play et la mixité culturelle. Mbuya Arnal Saint Gil, coordonnateur de l’initiative, a expliqué que la présence de plusieurs nationalités dans certains établissements a motivé le choix des participants afin de « permettre à ces étudiants de mieux vivre ensemble ». Le comité insiste sur la dimension sociale de la compétition, présentée comme un espace de rencontres entre jeunes de profils variés.

Ollé Chaabane Ouattara, autre coordonnateur du projet, a indiqué que des activités complémentaires seront proposées aux délégations. Des excursions sur des sites touristiques de Ouagadougou sont programmées pour donner aux joueurs et accompagnateurs l’occasion de découvrir la culture burkinabè et d’enrichir les échanges interculturels pendant la durée du tournoi.

Le lancement officiel de cette première édition bénéficie du patronage de la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi. Le tournoi reçoit également le parrainage du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, ainsi que le soutien symbolique de l’ambassadeur pour le sport burkinabè, selon le comité d’organisation.

Les organisateurs ont qualifié cette phase initiale de « coup d’essai » et précisé que la manifestation, bien que de vocation internationale, se limite pour l’instant aux universités de Ouagadougou. Ils ont toutefois exprimé leur souhait d’élargir ultérieurement la participation aux pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (AES) et à d’autres pays.

Le comité d’organisation a lancé un appel aux institutions, entreprises et organisations intéressées par un partenariat avec la CADU, en indiquant que des collaborations peuvent être envisagées pour le bon déroulement de l’événement